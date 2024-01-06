عزة مصطفى مهنئة الأقباط بعيد الميلاد: كل سنة وأنتم بخير وسلام

هنأت الإعلامية عزة مصطفى، الأقباط في مصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلة: "كل سنة وأنتم طيبين".

وقالت عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كل سنة والأشقاء الأقباط بخير وسلام".

ومن جانبه بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، هذا نصها:

"قداسةالبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

يسرني، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، أن أبعث إلي قداستكم وإلي جميع إخواننا الأقباط بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بعيد سعيد، وأن يعيده الله عليكم بكل الخير والسعادة.

وأغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي أشيد بقوة التلاحم والترابط بين أبناء مصر - مسلمين وأقباط- في مسيرتنا نحو المستقبل المنشود لهذا الوطن العزيز، فمصر، هي مهد الرسالات السماوية، وهو ما كان وسيظل مصدر الإعزاز لهذا البلد العظيم علي مر التاريخ.