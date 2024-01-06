مستندات بخط يدها .. مدحت العدل: تسجيلات أم كلثوم مملوكة لصوت القاهرة

أقامت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «ساسيرو» مؤتمر صحفي تحت عنوان "حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر" بنقابة الصحفيين.

وحضر المؤتمر كل من مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين وشركة صوت القاهرة، نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة، والمطرب عمرو مصطفى.

تضمن المؤتمر الرد بكافة المستندات والوثائق الرسمية على من يزعم ملكيته لتراث أم كلثوم.

وأكد مدحت العدل خلال المؤتمر ان المؤلفين والملحنين ليسوا منتفعين من وراء ما يحدث ولكنهم جهة حفظ حقوق، وقال:" فيما يخص ارث ام كلثوم هناك من يدعي انهم يمتلكوه ولكن الحقيقة ان الأمر ليس حقيقي تسجيلات السيدة ام كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة ولدينا توقيع من ام كلثوم يثبت ملكيتنا لإرثها الفني.

واستعرض خلال المؤتمر مستندات تثبت توقيع ام كلثوم لحقوق اعمالها الفنية الي شركة صوت القاهرة، وأكد حسام لطفي ان الشركة الأخرى لا تملك حق سوى نسبة الورثة فقط.