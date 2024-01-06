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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عمرو مصطفى: أنادي بحق الأداء العلني للمؤلفين والملحنين والحفاظ على ملكية المبدعين

صدى البلد

 

أقامت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «ساسيرو» مؤتمر صحفي تحت عنوان "حقوق المؤلفين والملحنين وتراث أم كلثوم ورموز مصر" بنقابة الصحفيين.

وحضر المؤتمر كل من  مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، حسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين وشركة صوت القاهرة، نادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة، والمطرب عمرو مصطفى.

تضمن المؤتمر الرد بكافة المستندات والوثائق الرسمية على من يزعم ملكيته لتراث أم كلثوم.

نادي عمرو مصطفى بضرورة تنفيذ حق الأداء العلني لحماية حقوق المؤلفين والملحنين ولايتوقف المكسب على المنتج فقط ،وقال:" يجب ان يشرك المنتج المؤلف والملحن معه في الإنتاج واما ان يكسبوا سويا او يخسروا سويا، وعلينا ان ندعم شركات انتاج بلدنا، وانا لا احب ان اهاجم أحد، ويجب ان نحافظ على حقوق المبدعين

رد مدحت العدل على كسب الجهة المنتجة الأخرى لقضية امتلاكه حقوق ام كلثوم، وأكد ان القضية مازالت محل إلتماس وهناك طعن عليها وليس حكم نهائي.


وأكد مدحت العدل خلال المؤتمر ان المؤلفين والملحنين ليسوا ممتفعين من وراء مايحدث ولكنهم جهة حفظ حقوق، وقال:" فيما يخص ارث ام كلثوم هناك من يدعي انهم يمتلكوه ولكن الحقيقة ان الأمر ليس حقيقي تسجيلات السيدة ام كلثوم مملوكة لشركة صوت القاهرة ولدينا توقيع من ام كلثوم يثبت ملكيتنا لأرثها الفني.

واستعرض خلال المؤتمر مستندات تثبت توقيع ام كلثوم لحقوق اعمالها الفنية الي شركة صوت القاهرة، وأكد حسام لطفي ان الشركة الأخرى لاتملك حق سوى نسبة الورثة فقط.

عمرو مصطفى أخبار مدحت العدل مؤتمر تراث أم كلثوم نقابة الصحفيين

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