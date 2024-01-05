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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

مصطفى قمر
مصطفى قمر

نشر الفنان مصطفى قمر، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من حفل كاسيت 90، بالمملكة العربية السعودية. 

وظهر مصطفى قمر، في الفيديو وهو يبدل كلمات أغنية يا مصطفى، من «7 سينين في العطارين» إلى «خمس سينين في السعودية» إشارة منه إلى حفلاته هناك. 

وعلق مصطفى قمر، قائلا: «ولسة بإذن الله في جميع مدن المملكة بحبكوا»، وذلك بعدما تصدر مؤشرات البحث عبر محرك البحث جوجل بعد غنائه للسعودية. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

مصطفى قمر يغني للسعودية

تعمد الفنان مصطفى قمر مجاملة الجمهور السعودي في حفل كاسيت 90 صباح اليوم، بتغيير كلمات أغنية “مصطفى يا مصطفى” بشكل مفاجيء. 

وغير مصطفى قمر بعض كلمات الأغنية قائلا بدلا من “5 سنين في العطارين” “5 سنين في السعودية وانت حبيبي يا مصطفى”، وسط تفاعل كبير من الحضور على مسرح أبو بكر سالم. 

وأثار الفنان محمد فؤاد الجدل بكلمته على مسرح أبو بكر سالم صباح اليوم، خلال فقرته الغنائية ضمن حفل كاسيت 90 التي شارك فيها عدد من نجوم التسعينات. 

وعقب تقديم أغنية “لو حبيبك”، قال الفنان محمد فؤاد بعد تحيته للجمهور الذي استقبله بحفاوة:" شعب السعودية  بحبكوا.. لما بشكر فيكوا الناس بتزعل.. تحية من الشعب المصري من كبير لـ صغير .. وملكوش دعوة بأي حاجة تانية". 

وقال محمد فؤاد إن فكرة حفل كاسيت 90 رائعة جدا، وشكر الجمهور على تحمله للطقس البارد، وقدم تحية لهيئة الترفيه على أفكار الحفلات المختلفة. 

كشف مقدم حفل كاسيت 90 عن إنتاج ألبوم جديد للفنان إيهاب توفيق عقب تكريمه على مسرح أبو بكر سالم صباح اليوم، في ختام فقرته الغنائية. 

وقال مقدم حفل كاسيت 90 إن إحدى الشركات السعودية ستقوم بإنتاج ألبوم غنائي جديد للفنان إيهاب توفيق بدعم من موسم الرياض، قبل أن يختم فقرته بأغنية سحراني. 

شهدت ليلة احتفال كاسيت 90 الاحتفاء بكثير من ذكريات التسعينات على مستوى الأغاني والألبومات الأكثر شهرة ونجاحا في ذلك الوقت. 

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