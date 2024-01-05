في أوتوبيس .. أبطال فيلم عصابة عظيمة يحتفلون بالعرض الخاص

احتفل صناع وابطال فيلم عصابة عظيمة، على متن باص كبير مكشوف من الأعلى وبه بوسترات للعمل، وتجولوا في إطار ومحيط السينما المقام بها العرض من أجل تحية الجمهور.

وبين الموجودين في الباص الفنانة إسعاد يونس، عنبة، رنا رئيس، فرح الزاهد.

وتجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث فيلم عصابة عظيمة شخصية امرأة في الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث، ولها ابن يجسد دوره الفنان كريم عفيفي يتسبب لها في خسارة منزلها ويستولي على أموالها، وتجسد فرح الزاهد دور زوجته.

أبطال عصابة عظيمة

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

وكانت قد أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع والتى تمتلكها الفنانة إسعاد يونس عن عودة الفنان أحمد مكي للسينما مجددا بعد غياب 10 أعوام.

وأصدرت الشركة العربية بيانا أعلنت فيه عن خطتها لعام 2024، والتى تبدأها بفيلم عصابة عظيمة للفنانة إسعاد يونس وبعدها تبدأ التحضير لفيلم مكي الجديد.

وأضاف البيان : كما أعلنت الشراكة اليوم عن إنتاج الفيلم الجديد للنجم أحمد مكي والمتوقع صدوره عام 2024. ويأتي هذان الفيلمان في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الشركة العربية للسينما وموفي ستوديوز لإنتاج وتوزيع الأفلام في الشرق الأوسط.

فيلم عصابة عظيمة