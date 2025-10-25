قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

احتفالية وطن السلام .. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن بطولات أبناء سيناء

حكايات أبناء سيناء
حكايات أبناء سيناء
محمد البدوي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، فعاليات احتفالية "وطن السلام" المقامة في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم عرض فيلم تسجيلي مؤثر تناول بطولات وتضحيات أبناء سيناء عبر التاريخ، وما قدموه من مواقف خالدة دفاعًا عن الوطن.

 حكايات بطولية حقيقية 

تضمّن الفيلم حكايات بطولية حقيقية لمجموعة من رموز المقاومة في سيناء، من بينهم السيدة وداد خليل، التي كانت تقوم بنقل الرسائل السرية وتخترق صفوف العدو بشجاعة نادرة لنقل المعلومات إلى رجال المقاومة المصرية، متحدية خطر الأسر أو الموت في سبيل حماية وطنها.

كما استعرض الفيلم قصة نبيل حسن حجاب، الذي كانت مهمته تصوير مواقع العدو وأماكن تمركزه، لتكون تلك الصور مصدرًا مهمًا للمعلومات التي ساعدت قواتنا المسلحة في التخطيط للعمليات العسكرية خلال فترة الاحتلال.

 المجاهد غياث عطوة

وتوقف الفيلم أيضًا عند سيرة المجاهد غياث عطوة، أحد أبناء سيناء الأبطال الذين شاركوا في أعمال المقاومة وساهموا في حماية الوطن ببطولة وإخلاص.

وجسد الفيلم، من خلال مشاهد أرشيفية وشهادات حية، قيمة الانتماء والولاء للوطن لدى أبناء سيناء الذين قدّموا أرواحهم فداءً لمصر، مؤكدًا أن بطولاتهم ستظل خالدة في ذاكرة التاريخ الوطني.

وأشاد الحضور، خلال عرض الفيلم، بمضمون العمل وما حمله من رسائل فخر واعتزاز بتاريخ سيناء وأهلها، فيما أكد الفيلم في ختامه أن مصر ستظل وطن السلام، يحميه أبناؤه المخلصون جيلاً بعد جيل.

السيسي العاصمة الإدارية وداد خليل سيناء المقاومة المجاهد غياث عطوة

