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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

نشرة الفن| نجوم التسعينات يتألقون في حفل كاسيت 90 وهنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها الـ30 بنحافة ملحوظة

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والفنية، أبرزها نجوم التسعينات يتألقون في حفل كاسيت 90 وهنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها التلاتين بنحافة ملحوظة.

 

باربي جيرل ونضارة مصطفى قمر وذكريات إيهاب توفيق..لقطات من حفل كاسيت 90

شهدت ليلة احتفال كاسيت 90 الاحتفاء بكثير من ذكريات التسعينات على مستوى الأغاني والألبومات الأكثر شهرة ونجاحا في ذلك الوقت. 

 

مبحبش الكذب .. الفراشة نيللي تحتفل بعيد ميلادها بـ "زغروطة" | فيديو

احتفلت الإعلامية سهير جودة ومجموعة صغيرة من أصدقاء  نيللي،  بعيد ميلاد الفنانة نيللي، حيث شهدت لحظات الاحتفال حالة من البهجة والسعادة والفرحة بهذه المناسبة السعيدة.

 

 

بيبي جيجي..سر غياب أصالة عن عرض فيلم "الحريفة" بطولة ابنها خالد الذهبي

كشف خالد الذهبي ابن الفنانة أصالة سر تغيبها عن حضور عرض خاص فيلم “الحريفة” الذي يشارك في بطولته مع مجموعة من الشباب. 

 

 

كاسيت 90.. مصطفى قمر يغير كلمات أغنية يا مصطفى" من العطارين إلى السعودية"

تعمد الفنان مصطفى قمر مجاملة الجمهور السعودي في حفل كاسيت 90 صباح اليوم، بتغيير كلمات أغنية “مصطفى يا مصطفى” بشكل مفاجيء. 

 

كاسيت 90.. محمد فؤاد للجمهور السعودي: احنا من غير مصر ولا حاجة

قدم الفنان محمد فؤاد تحية خاصة لمصر في فقرته بحفل كاسيت 90 صباح اليوم، بعدما غير كلمات أغنيته الحب الحقيقي إلى السعودية حبيبي. 

 

كملت الـ30.. هكذا تغير شكل هنا الزاهد في 10 سنوات عمرها الفني|صور

تحتفل الفنانة هنا الزاهد اليوم بعيد ميلادها الثلاثين، ونشرت فيديو وصور جديدة لها وهي تستعد لهذه المناسبة، وارتدت فستانا قصيرا يبرز نحافتها المعهودة. 

كاسيت 90 الحب الحقيقي الإعلامية سهير جودة الفنان مصطفى قمر الفنان محمد فؤاد مصطفى قمر

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