نشرة الفن| نجوم التسعينات يتألقون في حفل كاسيت 90 وهنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها الـ30 بنحافة ملحوظة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والفنية، أبرزها نجوم التسعينات يتألقون في حفل كاسيت 90 وهنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها التلاتين بنحافة ملحوظة.

شهدت ليلة احتفال كاسيت 90 الاحتفاء بكثير من ذكريات التسعينات على مستوى الأغاني والألبومات الأكثر شهرة ونجاحا في ذلك الوقت.

احتفلت الإعلامية سهير جودة ومجموعة صغيرة من أصدقاء نيللي، بعيد ميلاد الفنانة نيللي، حيث شهدت لحظات الاحتفال حالة من البهجة والسعادة والفرحة بهذه المناسبة السعيدة.

كشف خالد الذهبي ابن الفنانة أصالة سر تغيبها عن حضور عرض خاص فيلم “الحريفة” الذي يشارك في بطولته مع مجموعة من الشباب.

تعمد الفنان مصطفى قمر مجاملة الجمهور السعودي في حفل كاسيت 90 صباح اليوم، بتغيير كلمات أغنية “مصطفى يا مصطفى” بشكل مفاجيء.

قدم الفنان محمد فؤاد تحية خاصة لمصر في فقرته بحفل كاسيت 90 صباح اليوم، بعدما غير كلمات أغنيته الحب الحقيقي إلى السعودية حبيبي.

تحتفل الفنانة هنا الزاهد اليوم بعيد ميلادها الثلاثين، ونشرت فيديو وصور جديدة لها وهي تستعد لهذه المناسبة، وارتدت فستانا قصيرا يبرز نحافتها المعهودة.