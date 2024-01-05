"لما بشكر فيكوا الناس بتزعل".. محمد فؤاد يثير الجدل في حفل كاسيت 90

أثار الفنان محمد فؤاد الجدل بكلمته على مسرح أبو بكر سالم صباح اليوم، خلال فقرته الغنائية ضمن حفل كاسيت 90 التي شارك فيها عدد من نجوم التسعينات.

وعقب تقديم أغنية “لو حبيبك”، قال الفنان محمد فؤاد بعد تحيته للجمهور الذي استقبله بحفاوة:" شعب السعودية بحبكوا.. لما بشكر فيكوا الناس بتزعل.. تحية من الشعب المصري من كبير لـ صغير .. وملكوش دعوة بأي حاجة تانية".

وقال محمد فؤاد إن فكرة حفل كاسيت 90 رائعة جدا، وشكر الجمهور على تحمله للطقس البارد، وقدم تحية لهيئة الترفيه على أفكار الحفلات المختلفة.

كشف مقدم حفل كاسيت 90 عن إنتاج ألبوم جديد للفنان إيهاب توفيق عقب تكريمه على مسرح أبو بكر سالم صباح اليوم، في ختام فقرته الغنائية.

وقال مقدم حفل كاسيت 90 إن إحدى الشركات السعودية ستقوم بإنتاج ألبوم غنائي جديد للفنان إيهاب توفيق بدعم من موسم الرياض، قبل أن يختم فقرته بأغنية سحراني.

شهدت ليلة احتفال كاسيت 90 الاحتفاء بكثير من ذكريات التسعينات على مستوى الأغاني والألبومات الأكثر شهرة ونجاحا في ذلك الوقت.

ومن أبرز لقطات حفل كاسيت 90 تقديم أغنية باربي جيرل الشهيرة من خلال إحدى الفرق الأجنبية، وعدد من الأغاني الشهيرة في ذلك الوقت على مسرح أبو بكر سالم.

كما ظهر الفنان مصطفى قمر بإطلالة شبابية ونظارة ملفتة للنظر، وقدم عدد من أغنياته الشهيرة منها السود عيونه، وأنا بحبك يا مصطفى، وغيرها.