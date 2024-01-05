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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مبحبش الكذب .. الفراشة نيللي تحتفل بعيد ميلادها بـ "زغروطة" | فيديو

نيللي
نيللي

احتفلت الإعلامية سهير جودة ومجموعة صغيرة من أصدقاء  نيللي،  بعيد ميلاد الفنانة نيللي، حيث شهدت لحظات الاحتفال حالة من البهجة والسعادة والفرحة بهذه المناسبة السعيدة.

ونشرت الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بعض اللقطات من عيد ميلاد الفنانة نيللي، قائلة: «اليوم عيد ميلاد أميرة قلوبنا نيللي».

وظهرت نيللي خلال الفيديو وهي تحمل في يدها باقة من الزهور ذات اللون الأبيض، والأصفر، حيث قالت إن أول من احتفل بعيد ميلادها هم أولاد أشقائها، وأطلقت «زغروطة» خلال الاحتفال بعيد ميلادها.

وقالت نيللي إن يوم عيد ميلادها دائما ما يكون مختلفا، مشيرة: «في اليوم ده بيحصل فرفشة، وبرج الجدي اكثر ما يميزه الصراحة، مبحبش الكذب أبدا».

وتحتفل الفنانة نيللي بعيد ميلادها في مطلع يناير من كل عام، وقام أصدقائها بتقديم "تورتة" عيد ميلادها وقاموا بالغناء لها وسط أجواء من السعادة والبهجة.

نيللى الإعلامية سهير جودة الفنانة نيللى زغروطة برج الجدي

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