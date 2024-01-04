نقطة تحول.. تفاصيل مشاركة هاجر السرّاج في "حالة خاصة"

تقدم هاجر الشراج لشخصية "رام الله"، الفتاة السورية التي عاشت سنين طويلة من عمرها في مصر وتحلم بأن تصبح محامية بارزة، وذلك في مسلسل "حالة خاصة"، الذي يُعرض حالياً، كل يوم أربعاء على منصة Watch it.



اختيار اسم الشخصية التي تقوم بها هاجر السرّاج "رام الله" كمدينة في فلسطين ترتبط بالقضايا الفلسطينية، فتضفي على الشخصية بُعدًا إنسانيًا واجتماعيًا.

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هاجر السرّاج في الأحداث، شخصية محورية في حياة البطل، حيث تلتقي "رام الله" مع "نديم"، الشخصية التي تعاني من أعراض طيف التوحد وتكون عرضة للاستغلال ممن حوله، وتقرر "رام الله" التقرب منه في محاولة لمصادقته وإظهار استعدادها للوقوف بجانبه، والدفاع عن حقه.

مما يجعلنا نترقب باهتمام تطورات أحداث المسلسل. هل ستكتفي علاقتها بـ "نديم" بالصداقة، أم ستأخذ منحنى آخر؟



مسلسل حالة خاصة من أعمال Watch it الأصلية، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس ، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.