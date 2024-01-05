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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

صدى البلد

استقبل الجمهور فريق عمل فيلم الاسكندراني بشكل حافل خلال العرض الخاص الذي اقيم في الاسكندرية.

الجدير بالذكر أن فيلم الإسكندراني حقق إيرادات مرتفعة في أولى أيام عرضه بالأمس وحصد 1.3 مليون جنيه، كما حرص أحمد العوضي على الاحتفال بفيلمه مع الصناع بالأمس في سينما مول سيتي ستارز.

وسط الجمهور.. خالد يوسف وأبطال فيلم الإسكندراني في عرض الافتتاح بـ سينمات الإسكندرية

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قصة فيلم الإسكندراني

وفيلم الإسكندراني مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة ومعالجة للمخرج خالد يوسف، ويتناول شخصية بكر الإسكندراني التي يجسدها العوضي، وهو ابن بيومي فؤاد وتجسد الفنانة زينة دور حبيبته خلال الأحداث.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
الاسكندراني
أبطال فيلم الإسكندراني أحمد العوضى أسامة أنور عكاشة الإسكندراني الراحل أسامة أنور عكاشة أنور عكاشة

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