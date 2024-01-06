نموذج حضاري فريد.. حي الدقي يقضي على العشوائية والتعديات بالأكشاك الذكية

يعمل حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، على قدم وساق تحت إشراف اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، على تحقيق المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، والقضاء على العشوائية والتعديات بكافة أشكالها والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين المختلفة، والقضاء على كل ما يؤرقهم بصورة نهائية.

وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالاستجابة السريعة لكافة الشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل الفوري وبحث وتنفيذ عدم تكرار هذه الشكاوى للقضاء عليها نهائيا.

فبعد شكاوى عديدة للمواطنين، من ظاهرة قيام اصحاب الأكشاك بتجاوز المساحة المقررة لهم، والتعدي الملحوظ على الأرصفة والتي قد تصل إلى التعدي على الطريق العام بالإشغالات من ثلاجات المياه المعدنية والغازية ومختلف البضائع.

بالإضافة إلى المظاهر والمناظر القبيحة الناتجة من عشوائية تصنيع هذه الأكشاك في حجمها واختيار ألوانها ورداءة خامات تصنيعها مما يؤدي إلى التلوث البصري، وكذلك إهدار الطاقة الكهربائية، حيث إن معظم التعاقدات مع شركة الكهرباء يتم من خلال سداد قيمة مالية ثابتة تعرف بالممارسة، وقد يلجأ البعض إلى سرقة التيار الكهربائي من أعمدة الإنارة ، مما يؤدي إلى استباحة استهلاك الكهرباء.

فيما تقوم الإدارة المحلية بالأداء التقليدي لمواجهة هذه الظاهرة، من خلال تنظيم الحملات لرفع الإشغالات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتنسيق مع مباحث الكهرباء لاتخاذ اللازم فيما يخص مخالفات الكهرباء.

لذلك برزت الحاجة للفكر الإبداعي الجديد بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة في مواجهة التحديات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي والتي تهدف إلى الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

لذلك تم عرض مقترح مشروع تطوير الأكشاك الذكية بنطاق حي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، على اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والموافقة عليه وتنفيذه، بما يحقق الميزة التنافسية المستدامة.

ويتميز مشروع الأكشاك الذكية بما يلي:

١- توحيد مساحة الأكشاك بإجمالي مساحة 5 أمتار لاحتواء جميع مستلزمات التشغيل دون الحاجة إلى مساحة خارجية.

٢- توحيد شكل ولون وخامات الأكشاك لضمان تحسين الصورة الذهنية والبصرية.

٣- وضع شعار مضيء يوضح اسم المحافظة والحي ورقم الكشك ٫

٤- توحيد الإضاءة لهذه الأكشاك بنظام الليد الصديق للبيئة لتميزها باستخدام طاقة كهربائية أقل وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج عن استهلاك الكهرباء.

٥- تركيب كاميرات لإحكام الرقابة على هذه الأكشاك لتسجيل الأحداث وامكانية استرجاعها عند الحاجة إليها .

٦- تركيب شاشات لهذه الأكشاك للإعلان عن منتجات الشركات المختلفة لتسويقها أو استخدامها في توجيه رسالة إعلامية معينة.

٧- تحقيق الإكتفاء الذاتي لتوليد الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل من خلال استخدام الطاقة الشمسية وتخزينها في بطاريات مع استخدام تكنولوجيا الانفرتر لإمكانية الوصول إلى كمية الطاقة اللازمة للتشغيل.

٨- وضع سلات قمامة بجوار الأكشاك لتحقيق فكرة الفصل بالمنبع لتسهيل عملية الفرز للمخلفات بما يحقق قيمة اقتصادية وبيئية.

٩-تقديم خدمات الدفع الإلكتروني المختلفة.

ويساهم ذلك في تحسين الصورة الذهنية والبصرية الناتج عن توحيد شكل ولون الأكشاك، وتيسير الحركة المرورية لتجنب إشغالات الأرصفة والطريق العام، وتقديم نموذج حضاري للمجتمع يعمل على خلق مناخ للإبداع البيئي.