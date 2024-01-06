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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

هاني شاكر
هاني شاكر

قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة الفنان هاني شاكر للمحاكمة الجنائية، في اتهامه بسب وقذف وإزعاج النائب أحمد دياب، على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور.

هاني شاكر 

إحالة الفنان هاني شاكر للمحاكمة

وكان المستشار محمد عثمان وكيلا عن النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، تقدم ببلاغ رسمي لـ النائب العام، ضد كل من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وهاني شاكر.

وجاء ذلك البلاغ على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور، وتعليق هاني شاكر على الحدث.

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سبب محاكمة هاني شاكر

وذكر عثمان في بلاغه أنه وبتاريخ 5 يونيو، تم نشر مقطع صوتي واصطناعه وتخليقه واجتزاؤه بواسطة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دون أن يأذن له موكلنا بنشره أو الموافقة على تسجيل تلك المحادثة ونشرها، فضلًا عن التلاعب فيها والعبث بها بهدف الإساءة والتشهير بشخصية عامة بهدف ابتزازها وإخضاع قراراتها لأغراض مخالفة للقوانين واللوائح، وقام مرتضى منصور بتسريبها بعد التلاعب بها لكتائبه الإلكترونية التي تخضع لإشرافه وسيطرته وتدار بمعرفته هو وأولاده ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية.

النائب أحمد دياب 

أزمة النائب أحمد دياب والفنان هاني شاكر

وأضاف أن ذلك تسبب في الإضرار بموكله ومكانته الأدبية والاجتماعية لدى أهل وطنه كما تمثل تلك الأفعال جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليهـا بالمادة 309 مكرر(1) من قانون العقوبات المصري، وحيث تمادي المذكور في مسلكه المشين من خلال مؤتمر صحفي عقده في نادى الزمالك بتاريخ 7 يونيو 2022 تعرض خلاله لموكلنا النائب أحمد دياب وأسرته وعائلته وزوجته، قام ( مرتضى منصور) بعرض صور شخصية له مع أفراد أسرته وعائلته وزوجته دون إذن منهم تحصل عليها من صفحته الشخصية وقام بنشرها والتعليق عليها بصورة تمثل الطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد (171) (302)-(303)-(300)-(306)-(308) من قانون العقوبات، وحيث أن ما أتاه المذكور تم بصورة يجيدها ويحترفها وسبق له افتعالها مع العديد من الشخصيات العامة وحيث أن تلك الجرائم تهدد أمن وسلامه المجتمع وتعرضه لأخطار.

هاني شاكر يهاجم أحمد دياب

وحرص هاني شاكر على دعم رئيس نادي الزمالك السابق بعد أزمة المكالمة المسربة مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية.

كتب هاني شاكر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: أرفض بكل شدة كإنسان مصري ومشجع لنادي الزمالك ما حدث من عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المحترفة.

و تابع: “طريقة الحوار المتدني والهابط مع رئيس نادي الزمالك نادي الملايين في مصر وافريقيا والدول العربية”.

وأضاف: “أعتقد الآن عرفتوا لماذا مستوي الرياضة متدني زي الحوارات وبالتالي لن تقوم للرياضة المصرية قومه اذا لم ننتبه؟”.


وواصل: “فلا يصح أن مصلحة نادي من ضمن الأندية في مصر يكون اهم من البلد والمنتخب وقابلوني لو فلحت الرياضة المصرية”.


وأتم قائلا: “أنا أناشد الدولة المصرية العظيمة ، تنظيف الوسط الرياضي من مرتزقة الفساد وتحيا مصر”.

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