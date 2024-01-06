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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور السبب.. إحالة هاني شاكر للمحاكمة بتهمة سب وقذف النائب أحمد دياب

صدى البلد

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية بإحالة المطرب هاني شاكر للمحاكمة الجنائية، في اتهامه بسب وقذف وإزعاج النائب أحمد دياب، على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور.

وكان المستشار محمد عثمان وكيلا عن النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، تقدم ببلاغ رسمي لـ النائب العام، ضد كل من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وهاني شاكر.

وجاء ذلك البلاغ على خلفية المكالمة المسربة التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بين أحمد دياب ومرتضى منصور، وتعليق هاني شاكر على الحدث.

وذكر عثمان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن بلاغه بتاريخ 5 يونيو فوجئ بمقطع صوتي تم اصطناعه وتخليقه واجتزاءه بواسطة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، دون أن يأذن له موكلنا نشره أو الموافقة على تسجيل تلك المحادثة ونشرها، فضلًا عن التلاعب فيها والعبث بها بهدف الإساءة والتشهير بشخصية عامة بهدف ابتزازها وإخضاع قرارتها لأغراض مخالفة للقوانين واللوائح، وحيث قام مرتضى منصور بتسريبها بعد التلاعب بها لكتائبه الإلكترونية التي تخضع لإشرافه وسيطرته وتدار بمعرفته هو وأولاده ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي الإلكترونية.

وتابع عثمان أن ذلك تسبب في الإضرار بموكله ومكانته الأدبية والاجتماعية لدى أهل وطنه كما تمثل تلك الأفعال جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة المعاقب عليهـا بالمادة 309 مكرر(1) من قانون العقوبات المصري، وحيث تمادي المذكور في مسلكه المشين من خلال مؤتمر صحفي عقده في نادى الزمالك بتاريخ 7 يونيو 2022 تعرض خلاله لموكلنا النائب أحمد دياب وأسرته وعائلته وزوجته، قام ( مرتضى منصور) بعرض صور شخصية له مع أفراد أسرته وعائلته وزوجته دون إذن منهم تحصل عليها من صفحته الشخصية وقام بنشرها والتعليق عليها بصورة تمثل الطعن في الأعراض وخدش سمعة العائلات وهي الجرائم المعاقب عليها بالمواد (171) (302)-(303)-(300)-(306)-(308) من قانون العقوبات، وحيث أن ما أتاه المذكور تم بصورة يجيدها ويحترفها وسبق له افتعالها مع العديد من الشخصيات العامة وحيث أن تلك الجرائم تهدد أمن وسلامة المجتمع وتعرضه لأخطار.

وحيث تلك السلوكيات يندى لها الجبين بعد أن دنس بها أعدادا لا حصر لها من الشخصيات الوطنية طوال قرابة العشرين عاما، ولم يسلم منه رمزا أو قيادة خاصة في ساحات العدالة والرياضة والإعلام، وحيث حرض هاني شاكر نقيب الموسيقيين على تناول النائب أحمد دياب بكتابة بوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بألفاظ وعبارات سب وقذف، وإيمانا منا وموكلنا النائب أحمد دياب بدولة سيادة القانون وتأكيدًا لاحترام القانون والدستور اللذين لا نرى لهما بديلًا لبناء قواعد الجمهورية الجديدة وتمكينها من استكمال قوتها الهائلة نحو المستقبل.

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