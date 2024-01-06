في حراسة مشددة.. المتهمون بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة بالمعصرة يمثلون جريمتهم

قام المتهمون الأربعة، في واقعة قتل صاحب شركة وسكرتيرة داخل شركته بمنطقة المعصرة بتمثيل جريمتهم بمسرح الحادث وسط حراسة أمنية مشددة التي حضرها ممثل عن النيابة العامة.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعه مع المتهمين الأربعة، حيث وجهت لهم تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمجني عليه والقتيلة، وقررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وهم شقيقي القتيل.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد نجحت في القبض على ٤ من المتورطين في واقعة قتل صاحب شركة للأسمدة الزراعية والسكرتيرة داخل مقر شركته بحي المعصرة بالقاهرة ، وجاري البحث عن ٢ هاربين ، بعد ان تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة صاحب شركة والسكرتيرة داخل مكتبه الخاص بدائرة القسم.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ وتبين من الفحص والتحري أن السكرتيرة الخاصة بالشركة تربطها علاقة غير شرعية بالمجني عليه بعد انفصاله عن زوجته .

تم رفع البصمات من مسرح الجريمة وتشكيل فرق بحث لسرعة تحديد المتورطين في الواقعة وضبطهم ، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال ساعات في تحديد ٦ متهمين متورطين في الحادث بينهم ٣ من اشقاء السكرتيرة (٢ رجال) هاربين وفتاة تم ضبطها ، كما تم ضبط ٣ من اصدقاء اشقاء السكرتيرة .

وقرر المتهمون ال ٤ المضبوطين انهم ليلة ارتكاب الجريمة ذهبوا الي مكتب صاحب الشركة بالمعصرة ونشبت مشادة بينهم بسبب رفضه الزواج من السكرتيرة لتسببه في فقد عذريتها حسبما قالوا في اعترافاتهم ، فتعدوا عليه بالضرب باستخدام سكين ليسقط قتيلا ، وحتي يتخلصوا من الفضيحة قاموا بذبح شقيقتهم ولاذو بالهرب الي ان تم تحديد وضبط ٤ منهم وجاري البحث عن ٢ من اشقاء السكرتيرة ،

تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق.