عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في حراسة مشددة.. المتهمون بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة بالمعصرة يمثلون جريمتهم

ارشيفية
ارشيفية

قام المتهمون الأربعة، في واقعة قتل صاحب شركة وسكرتيرة داخل شركته بمنطقة المعصرة بتمثيل جريمتهم بمسرح الحادث وسط حراسة أمنية مشددة التي حضرها ممثل عن النيابة العامة.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعه مع المتهمين الأربعة، حيث وجهت لهم تهمه القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد للمجني عليه والقتيلة، وقررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين وهم شقيقي القتيل.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد نجحت في القبض على ٤ من المتورطين في واقعة قتل صاحب شركة للأسمدة الزراعية والسكرتيرة داخل مقر شركته بحي المعصرة بالقاهرة ، وجاري البحث عن ٢ هاربين ، بعد ان تلقي قسم شرطة المعصرة بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة صاحب شركة والسكرتيرة داخل مكتبه الخاص بدائرة القسم.

‏على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى محل البلاغ وتبين من الفحص والتحري أن السكرتيرة الخاصة بالشركة تربطها علاقة غير شرعية بالمجني عليه بعد انفصاله عن زوجته .

تم رفع البصمات من مسرح الجريمة وتشكيل فرق بحث لسرعة تحديد المتورطين في الواقعة وضبطهم ، حيث نجحت الأجهزة الأمنية خلال ساعات في تحديد ٦ متهمين متورطين في الحادث بينهم ٣ من اشقاء السكرتيرة (٢ رجال) هاربين وفتاة تم ضبطها ، كما تم ضبط ٣ من اصدقاء اشقاء السكرتيرة .

وقرر المتهمون ال ٤ المضبوطين انهم ليلة ارتكاب الجريمة ذهبوا الي مكتب صاحب الشركة بالمعصرة ونشبت مشادة بينهم بسبب رفضه الزواج من السكرتيرة لتسببه في فقد عذريتها حسبما قالوا في اعترافاتهم ، فتعدوا عليه بالضرب باستخدام سكين ليسقط قتيلا ، وحتي يتخلصوا من الفضيحة قاموا بذبح شقيقتهم ولاذو بالهرب الي ان تم تحديد وضبط ٤ منهم وجاري البحث عن ٢ من اشقاء السكرتيرة ، 
تم تحرير محضر ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة القتل العمد المعصرة النيابة العامة تحقيقات موسعة حى المعصره صاحب شركة علاقة غير شرعية واقعة قتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بشأن أزمة الشيبي وحسين الشحات

موضوعات متعلقة

أدى حركات استعراضية| ضبط قائد سيارة عرض حياة المواطنين للخطر أعلى كوبرى أكتوبر

قضية شرف.. تحقيقات موسعة مع المتهمين بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة بالمعصرة

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

إصابة شخص وتحطم 7 سيارات بسبب انهيار سور عقار بقصر النيل

استشهاد أمين شرطة أثناء فحص حادث سير في الشروق

سيارة نقل مسرعة تدهس شخصين وتصيب 5 آخرين في الشروق

المتهمون بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة: تخلصنا من الفضيحة بعد فقد عذريتها

القبض على 4 أشخاص ينقبون عن الآثار داخل عقار في حلوان

ترشيحاتنا

أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة.. ترامب يشن هجومًا كبيرًا على الرئيس الأمريكي

القاهرة الإخبارية: إسقاط طائرة مُسيرة فى المياه الدولية جنوب البحر الأحمر

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

علاوة دورية .. بشرى للموظفين في الدولة بقانون الخدمة المدنية

دعاء الركوع في الصلاة.. كلمات تتسابق الملائكة على كتابتها

لماذا سمي شهر رجب بهذا الاسم.. وحكم صيامه كاملا؟ معلومات تهمك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحباية دوا.. ازاي تحمى نفسك من مخاطر الجديري المائي؟

أميرة الذهب تتصدر التريند.. شاهد أغرب أشكال الإكسسوارات

بمذاق لا يُقاوم| طريقة عمل بسبوسة بالحليب

دمر الكرش .. 6 أكلات تساعدك فى التخلص منه نهائيا

فيديو

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

زينة صديقتي.. قرار جرئ من أسما إبراهيم حول استضافتها أحمد عز ببرنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ