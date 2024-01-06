بكاميرا 100 ميجا بيكسل.. أقوى موبايل هونر Honor للشباب بسعر مفاجأة

يعاني الكثير من راغبي الشراء من مشكلة ارتفاع أسعار هواتف الفئة المتوسطة مؤخرًا، وعلى الرغم من أن هواتف هذه الفئة تتمتع بمواصفات قوية إلا أن هناك بعض الهواتف التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، لذلك يبحث الكثيرون عن هاتف بمواصفات قوية مع سعر مناسب.

ويتمتع هاتف Honor X8a من شركة Honor “هونر” بمواصفات متميزة للغاية منها كاميرا فائقة الدقة 100 ميجا بيكسل، وبطارية ضخمة ومعالج قوي، بالضافة إلى سعر يناسب الشباب.

وجاء Honor X8a بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 6.7 بوصة بدقة 1080x2388 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم Honor X8a كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 100 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.9، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.2 وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.4، مع كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.5.

ويحتوي Honor X8a على بطارية كبيرة سعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات وتصل من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة.

ويعمل Honor X8a بمعالج من نوع Helio G88 من إنتاج شركة ميدياتك، ومعالج رسوميات جرافيك من Mali-G52 MC2، مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128 جيجابايت غير قابل للتوسعة.

ويتوفر هاتف هونر Honor X8a في السوق المصري بسعر يبدأ من 9 آلاف و 799 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.