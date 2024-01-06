عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 100 ميجا بيكسل.. أقوى موبايل هونر Honor للشباب بسعر مفاجأة

هاتف هونر Honor X8a
هاتف هونر Honor X8a

يعاني الكثير من راغبي الشراء من مشكلة ارتفاع أسعار هواتف الفئة المتوسطة مؤخرًا، وعلى الرغم من أن هواتف هذه الفئة تتمتع بمواصفات قوية إلا أن هناك بعض الهواتف التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، لذلك يبحث الكثيرون عن هاتف بمواصفات قوية مع سعر مناسب.

ويتمتع هاتف Honor X8a من شركة Honor “هونر” بمواصفات متميزة للغاية منها كاميرا فائقة الدقة 100 ميجا بيكسل، وبطارية ضخمة ومعالج قوي، بالضافة إلى سعر يناسب الشباب. 

وجاء Honor X8a بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD قياس 6.7 بوصة بدقة 1080x2388 بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويقدم Honor X8a كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بدقة 100 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.9، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.2 وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.4، مع كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل فتحة عدسة f/2.5.

ويحتوي Honor X8a على بطارية كبيرة  سعة 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 وات وتصل من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة. 

ويعمل Honor X8a بمعالج من نوع Helio G88 من إنتاج شركة ميدياتك، ومعالج رسوميات جرافيك من Mali-G52 MC2، مقترن بذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128 جيجابايت غير قابل للتوسعة. 

 

ويتوفر هاتف هونر Honor X8a في السوق المصري  بسعر يبدأ من 9 آلاف و 799 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

 

 

 

 

أسعار هواتف الفئة المتوسطة Honor X8a سعر Honor X8a أقوى موبايل هونر Honor أقوى موبايل هونر للشباب هونر هواتف هونر هونر Honor X8a

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطل صفقة عمر كمال| نجم الأهلي يتمرد ويطلب فسخ تعاقده رفضا للمبادلة

الزمالك يقطع الطريق على الأهلي ويحسم صفقة الموسم

حكم قضائي صادم لـ مرتضى منصور.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

السيسي يمازح كهربا.. وصلاح يهادي الرئيس ويبشر المصريين بفرحة قريبة|فيديو وصور

التصريح بدفن جثمان أمين الشرطة شهيد معاينة حادث سير في الشروق

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

ردها أسكت الجميع.. قصة ارتباط خطيب ميرهان حسين بـ شيرين عبدالوهاب.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أستاذ صحة الطفل: الجديري المائي معدي وينتقل عن طريق اللمس والنفس

راتب سنوي 470 ألف جنيه .. آخر فرصة للتقديم فى وظائف السفارة الأمريكية

قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بإنهاء حياة صاحب شركة وسكرتيرة بالمعصرة

ندمت بسبب نقدي للزعيم.. الإعلامي محمد الباز يكشف عن أسوأ حوار أجراه بحياته|فيديوجراف

جرح "أعين إسرائيل".. حزب الله يقصف أهم قاعدة جوية للاحتلال بالشمال| شاهد

مبروك كسبت جايزة.. رسالة هاتفية تنتهى بسحب رصيدك فى البنك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار جديدة للوقاية من نزلات البرد .. تعرف عليها

القديم اتفتح| إحالة هاني شاكر للمحاكمة.. وهذه تفاصيل التهمة

بسبب طبق محشي .. وفاة أب وابنه في الشرقية | اعرف السبب

الأغلى في ميركاتو الأهلي.. صفقة جديدة داخل القلعة الحمراء.. من هو؟

فيديو

بعد غياب | أمينة شلباية : بحضر لبرنامج جديد بشروط معينة.. خاص

شريف المخيف يكشف أسباب رحيله عن الأهلي وموقفه من الزمالك واستبعاده من المنتخب

اتحاد البنوك: التضخم سينخفض ونخسر من شهادة الـ27٪ وهذه حصيلتها حتى الآن

يتجاوز 3200 جنيه.. أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: احتفالات العالم بالكريسماس قبل مائة عام

علاء حيدر

علاء حيدر يكتب: إسرائيل وتأليب غزة على حماس

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

اﻟﻤﺰﻳﺪ