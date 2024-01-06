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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أشقاء الوطن يستقبلون الرئيس السيسي بأعلام مصر ولافتات التحية

صدى البلد

رحب أشقاء الوطن من الأقباط الحضور في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة بقدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورفع الحضور أعلام مصر ولافتات التحية والترحيب وهتفوا مرحبين بالرئيس السيسي.

 

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، لتهنئة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بعيد الميلاد المجيد.

وكان البابا تواضروس الثاني وعدد من مطارنة وأساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في استقبال الرئيس السيسي.

كاتدرائية ميلاد المسيح

وترأس البابا تواضروس الثاني القداس بكاتدرائية ميلاد المسيح، ودخل البابا على دقات أجراس الكاتدرائية.

وتزينت كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة قبيل قداس عيد الميلاد المجيد الذى يأتي بحضور عدد كبير من أبناء الكنيسة وأساقفة وكهنة الكنيسة إلى جانب لفيف من قيادات ومسئولي الدولة والشخصيات العامة.

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