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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

81000 جنيه في سنة واحدة .. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنوك 2024

شهادات استثمار
شهادات استثمار

يسعي الكثير من المواطنين إلى إدخار أموالهم عبر وسائل آمنة من بينها الإدخار عبر  شهادات استثمار فى البنوك المختلفة والتى توفر عائدا ماديا سواء شهريا أو ربع سنوي أو سنويا.

شهادات الاستثمار الأعلي عائد

ويبحث المواطنون خلال هذه الفترة عن أعلى عائد تحققه  شهادات استثمار خاصة بعد أن طرح بنكا مصر والأهلي شهادات ادخارية بأعلى عائد ، إذ يصل العائد إلى ‎%27 سنويًا تصرف بنهاية الشهادة، أو بعائد شهري 23.5%.

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ادخر أموالك الآن.. أعلى شهادات استثمار في 2024| تفاصيل

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عوائد ثابتة ومتغيرة.. بنك الاسكندرية يطرح شهادات استثمار تبدأ من 1000 جنيه

وتبدأ فئات شهادة الإدخار بأعلى عائد من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

 

ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، أي أنه يمكن استثمار الأموال في هذه الشهادية بداية من 1000 جنيه في البنك الأهلي أو بنك مصر.

موعد طرح شهادات إدخار بأعلى عائد


ويمكن الحصول على شهادات بنك مصر والأهلي بعائد 27% و23.5% أونلاين من خلال الإنترنت والموبايل البنكي أو من خلال زيارة أقرب فرع بداية من 8 يناير .

خطوات شراء شهادة بنك مصر بأعلى عائد 


أتاح بنك مصر روابط الحصول على الخدمات الجديدة بسهولة، وذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية لتتمكن من سير الإجراءات بسهولة عبر التطبيق 

- يتم تسجيل الدخول إلى التطبيق.

- من خلال التطبيق يتم اختيار إصدار شهادات استثمار.

- وفي هذه الخطوة يتم اختيار نوع الشهادة.

- ثم يتم اختيار مبلغ الشهادة بدءًا من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- اضغط تأكيد الطلب بعد استكمال البيانات.

طريقة شراء شهادات الادخار من البنك


يمكن للمواطن الراغب فى شراء شهادات الاستثمار من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءاً من 8 يناير 2024.

تفاصيل طرح شهادات استثمار جديدة


- طرح شهادة استثمار تمنح فائدة سنوية 27% وعائد شهري 23.5%

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة.

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

أى أنه فى حالة ربط شهادة ٱدخار  بمبلغ قدره  300000 جنيه ستحصل على 5800  جنيه شهرياً وانت فى بيتك بفائدة 23.5% حيث يتم صرف العائد بالكامل مع بداية ربط الشهادة، ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط أما فى حالة ربط شهادة تمنح فائدة سنوية 27% ستحصل علي 81 ألف جنيه فى عام واحد بنهاية مدة الشهادة.

شهادات استثمار ثلاثية بأعلى عائد


وتتيح شهادات الإستثمار أو شهادات الادخار أعلى عائد يمكن أن يجنيه المواطن خاصة مع طرح بنكا مصر والأهلي شهادة الادخار الثلاثية والتي تمتاز بسعر الفائدة المرتفع والذي يصل إلى 19.5 %.

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قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

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ومن بين الشهادات الإستثمارية التى تحقق عائدا عاليا للعميل تلك التى يقدمها  بنكا مصر والأهلي شهادة الادخار الثلاثية الجديدة والتي يصل عائدها إلى 19.5 %، بعد أن كان 18.5%.

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