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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بني سويف تعقد ورشة عمل بعنوان " طريقة برايل" 

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

عقدت  جامعة بني سويف اليوم السبت الموافق 6 يناير 2024، ورشة عمل اون لاين عبر برنامج zoom بعنوان " طريقة برايل " وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي لطريقة برايل ، وقام بتقديم ورشة العمل دكتورة كاميليا الوكيل المدرس بقسم الإعاقة البصرية.

حضر ورشة العمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب وطالبات من مختلف الكليات المصرية والوطن العربي.

أشارت دكتورة منى كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع بحرص القطاع والوكالة بعقد الورش التوعوية المختلفة من أجل زيادة الوعي لدي طلاب وطالبات والمجتمع بأهمية طريقة برايل في حياة ذوي الإعاقة البصرية مما يعدل اتجاهات المجتمع نحو الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وتناولت الورشة تحت شعار " أنامل قارئة" هذه العناصر : 
- من هو لويس برايل 
- هل تعتبر طريقة برايل لغة ام نظام كتابة ؟ 
- ما هي طريقة برايل 
-مهارات ما قبل برايل 
-أدوات الكتابة بطريقة برايل 
- استخدامات طريقة برايل 
- التكنولوجيا المساعدة وطريقة برايل

جامعة بنى سويف طريقة برايل باليوم العالمي لطريقة برايل لطريقة برايل

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