عدلي القيعي يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي للمنتخب الوطني اليوم

أكد المهندس عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بـ النادي الأهلي، أن زيارة الرئيس السيسي للمنتخب الوطني بالعاصمة الإدارية، لها أهمية كبيرة، خاصة أن القيادة السياسية، تنظر باهتمام للرياضة المصرية، قبل إنطلاق بطولة الأمم الأفريقية.

وقال عدلي القيعي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن زيارة الرئيس السيسي تعطي رسالة قوية، وتزيد من إدراك اللاعبين والجهاز الفني على أهمية أن يقوم الإتحاد المصري والمنتخب بكل ما يمكنهم من أجل رفع أسم مصر وتقديم النموذج المشرف.

أهمية زيارة الرئيس

وتابع رئيس شركة الكرة بـ النادي الأهلي، أن الرياضة أحد أهم القوى الناعمة التي تقرب بين الشعوب، مؤكدا أن أي مسئول في الرياضة المصرية سيعلم أهمية زيارة الرئيس.