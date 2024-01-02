تعليق مفاجئ من عدلي القيعي بشأن موديست

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أن التركيز مع أنتوني موديست كان زائدا عن الحد، فلا أحد يتم تقييمه بهذا الأسلوب، وعدد دقائق مشاركته في المباريات محدودة، وسجل 3 أهداف وصنع هدفا، وهذا ليس أفضل شيء.

وقال "القيعي"، في تصريحات عبر قناة الأهلي، "التعاقد مع أنتوني موديست كان لمهمة محددة، والدليل على ذلك هو أن عقده لمدة موسم واحد، ويتم تمديده حسب عطائه في الموسم الأول، وفي البداية لم يعطِ انطباعات جيدة".

وتابع "الأهلي تعاقد مع برونو سافيو الموسم الماضي ولم يعجب الجماهير، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بكأس السوبر، وموديست فعل ذلك أيضًا، إلا أن سافيو كان يشع طاقة سلبية للفريق، وفي المقابل مارسيل كولر واللاعبون -رموا طوبته-".

وأتم عدلي القيعي تصريحاته قائلًا: "أنتوني موديست موقفه مختلف، فهو لم يكن يريد الانضمام للأهلي، وكان يشعر بأنه يلعب لواحد من أكبر الفرق الألمانية، وعليه أن ينتقل لفريقه مثل بوروسيا دورتموند، إلا أنه أبدى إعجابه بالنادي بعد الوصول للفريق".