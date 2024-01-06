هل تندلع حرب شاملة في الشرق الأوسط؟ خطوة واحدة تهدد بالتصعيد

في أعقاب هجوم حماس، يتأرجح الشرق الأوسط على حافة صراع أوسع نطاقاً وربما أكثر تدميراً، مع انتشار سلسلة من الاغتيالات والتفجيرات وعمليات الاختطاف عبر خمس دول على الأقل.

في الأسبوع الماضي وحده، وقعت حوادث شملت قيام ميليشيات يمنية باختطاف سفينة مملوكة لبريطانيا، واغتيال أحد قادة حماس في بيروت، وهجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا، وغارة جوية أمريكية في بغداد، وإطلاق حزب الله قذيفة هاون على شمال البلاد. وقد أثارت إسرائيل المخاوف. ويشير الدبلوماسيون والمحللون في المنطقة إلى أن محور المقاومة، الذي يسترشد بمبدأ الصبر الاستراتيجي الإيراني، يهدف إلى إبقاء إسرائيل محتلة على جبهات متعددة في انتظار ضعف الغرب.

يضم محور المقاومة مجموعات مختلفة، بما في ذلك الحوثيون في اليمن، وحزب الله في لبنان، والميليشيات الموالية لإيران في العراق، ونظام الأسد في سوريا، وحماس والجهاد الفلسطيني في غزة. وعلى الرغم من أنها تعمل وفق أجنداتها الخاصة، إلا أن هذه المجموعات تشترك في درجات متفاوتة من الارتباط بالنظام الإيراني، الذي يقدم الدعم من حيث الأسلحة أو الاستخبارات أو التدريب.

لعب قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس، دورًا حاسمًا في ترسيخ هذه العلاقات قبل اغتياله قبل أربع سنوات. وفي عهد خليفته إسماعيل قاآني، ازدهرت هذه العلاقات، مما أدى إلى الصراع المفتوح الحالي.

وقد أدى اغتيال صالح العاروري، أحد قادة حماس والذي كان حلقة الوصل الرئيسية بين حزب الله وإيران والجماعة الفلسطينية، إلى زيادة التوترات بشكل كبير. ويمثل مقتل العاروري في إحدى ضواحي بيروت أول ضربة إسرائيلية على العاصمة اللبنانية منذ حرب عام 2006، مما يشير إلى تصعيد محتمل. وتعتقد المخابرات الإسرائيلية أن العاروري لعب دورا مركزيا في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر وكان يهدف إلى توسيع الصراع إلى جبهات أخرى.

على الرغم من هذه الاغتيالات المستهدفة التي تهدد بحرب مع إيران ووكلائها، يبدو أن إسرائيل محسوبة في نهجها، على أمل ممارسة الضغط على طهران لتقليص هجماتها. ومع ذلك، لا يزال الوضع غير قابل للتنبؤ، وأي خطوة خاطئة يمكن أن تؤدي إلى تصعيد لا يمكن السيطرة عليه.

رغم أن إيران قد لا تسعى إلى حرب إقليمية، إلا أن الديناميكيات الإقليمية معقدة. وأدت التفجيرات الانتحارية الأخيرة لتنظيم داعش في إيران، وتصرفات الحوثيين في البحر الأحمر، ومقتل زعيم ميليشيا عراقية في غارة جوية أمريكية، إلى تفاقم التوترات. وأدت محاولات الحوثيين لمحاصرة إسرائيل وهجماتهم على السفن التجارية إلى زيادة تعقيد الوضع، مما قد يؤدي إلى إشعال الحرب الأهلية اليمنية من جديد.

وعلى الرغم من المخاطر والاستفزازات المتزايدة، يشير المحللون والمسؤولون إلى أن إيران تركز على التحديات الداخلية، وخاصة تحديد من سيخلف المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. ويبدو أن احتمالات التوصل إلى حل دبلوماسي تتضاءل، حيث تثير المطالب المتضاربة بين إسرائيل وحزب الله شبح صراع أوسع نطاقا وأكثر تدميرا.