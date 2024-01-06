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رئيس التحرير
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تعليم

بحضور السيسي.. رئيس جامعة سوهاج يشارك الأقباط احتفالهم بعيد الميلاد في الكاتدرائية

صدى البلد

شارك منذ قليل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأقباط احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد بمقر كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية و نخبة من كبار رجال الدولة وعدد من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجموعة من الأساقفة والكهنة وأبناء الكنيسة.

وأعرب الدكتور حسان النعماني عن بالغ سعادته بالمشاركة في الاحتفال بذكرى ميلاد المسيح عليه السلام الذي كان ميلاده ميلادًا للخير والسلام، وذلك وسط جموع آلاف من أبناء الشعب المصري في جو يعلوه صوت الأخوة والسلام ويسوده الأمان والاستقرار، بمشاركه قيادتنا العظيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يحرص بالتواجد الدائم جنباً إلى جنب مع المصريين في جميع الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية، والذي يبرهن علي ان مصر  ستظل دائمًا رمزاً للمحبة والوحدة والعطاء.

وأشاد "النعماني" بكلمه الرئيس السيسي  والذي اكد بها علي ان هذا العام سيكون نهاية لفترة صعبة مرت على العالم كله،  الي جانب موقف الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والذي تسعى دائماً إلى وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات للتخفيف على الأشقاء فى غزة.

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محافظ سوهاج يُعلن رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأخوة الأقباط

جامعة سوهاج

داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على جميع الإخوة الأقباط وجميع الشعب المصري بالخير وأن ننعم جميعا بالأمن والأمان والاستقرار.

ووجه رئيس الجامعة كل التقدير والاحترام والاعتزاز إلى الرئيس عيد الفتاح السيسي و لقداسة البابا تواضروس ولجميع الحاضرين، مثمناً  أجواء وروح الود والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة و مشاعر  السماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، وأن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

تعد كاتدرائية "ميلاد المسيح" بالعاصمة الإدارية، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019؛ هي الكنيسة الأكبر في الشرق الأوسط.

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