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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رانيا الجندي: البورصة المصرية قدمت أفضل أداء عالميا

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قالت رانيا الجندي، الخبيرة الاقتصادية، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، أن البورصة المصرية في فترة كورونا شهدت أسوأ أداء وتحولت لأفضل أداء على مستوى العالم وليس المستوى العربي فقط العام الماضي.

أوضحت، خلال حوارها ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن سعر الدولار في البنوك 30.90 جنيه بينما في السوق الموازي يصل لـ55 جنيه.

وتابعت: أن من يحافظ على أمواله لابد أن يضعها في استثمارات بالأسهم، وأنه كان هناك إقبال شديد من الأفراد في التعامل مع البورصة وهو نتيجة التكنولوجيا المالية والمتابعة للأسهم عن طريق الموبايل.

الشباب

وأشارت إلى أن دخول الشباب الآن في البورصة بشكل كبير جدًا والشباب يقدرون تحمل مخاطرة أعلى و أن هناك العديد من الفيديوهات موجودة على البورصة المصرية تفيد المستثمرين في البورصة، موضحة أن خبراء البورصة يتحركون في كل المستويات للتوعية بالبورصة المصرية، منوهة بأن أقل مبلغ للاستثمار في البورصة هو 5 آلاف جنيه لتحقيق أرباح.

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