تجارة حلوان تعلن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت إدارة كلية التجارة جامعة حلوان، أن امتحانات منتصف العام الدراسي لبرامج ( FMI - BIS ) ستبدأ يوم 9 يناير 2024، وتنتهى يوم 21 يناير 2024.

وتجري امتحانات منتصف العام الدراسي وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات.

وانتهت الكلية من تجهيز اللجان الخاصة لجميع الفرق الدراسية، وتوفير ما يلزم من إمكانات لبدء عملية امتحانية سليمة لكل الطلاب حرصا علي تفوقهم.

وشهدت جامعة حلوان خلال الأسبوع الماضي العديد من الأحداث والفعاليات، حيث عقد مجلس الجامعة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وفي مستهل الاجتماع، هنأ مجلس الجامعة الرئيس السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، كما قدم المجلس التهنئة بالعام الميلادى الجديد 2024، داعين المولى عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي ويحقق الخير والاستقرار لمصر.

شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان افتتاح معرض "جائزة نوار للرسم"، وذلك في ختام الدورة الخامسة لمسابقة جائزة نوار للرسم بكلية الفنون الجميلة تحت شعار "القاهرة ذاكرة المكان".

وفى إطار حرص الجامعة بتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المختلفة، وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية ويمثلها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية، والبحث العلمي.

كما وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية برئاسة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية ، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ والتى بمثابة المظلة التى تندرج في إطارها خطط وبرامج العمل التنموي خلال الفترة الحالية .

وأفاد الدكتور السيد قنديل، بأن الجامعة انتهت من الاستعدادات وأعمال الامتحانات، وإعلان الجداول في الكليات وتجهيز اللجان، وتأمينها لضمان أداء الطلاب للامتحانات وتوفير مناخ ملائم لجميع الطلاب، حيث تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ للطلاب .

كما تنظم كلية التربية جامعة حلوان المؤتمر العلمي الـ 21 والدولي الـ 4 وذلك تحت عنوان : تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، خلال الفترة من الفترة 21 إلى 22 فبراير 2024 .

ونظمت وكالة خدمة المجتمع بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان، ورشة عمل تدريبية في مجال التوظيفات النسجية، بالتعاون مع مؤسسة يونيفاي لذوي الهمم، وتهدف الورشة إلى تدريب الطلاب على مهارات صناعة التوظيفات النسجية وتطبيقاتها المختلفة، بما يسهم في تنمية مواهبهم وقدراتهم الإبداعية والفنية في هذا المجال.

وشارك كوادر من جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس و العاملين بالبرنامج التدريبي الحوكمة الرقمية للقيادات والعاملين والمتعاملين مع وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة، والذى عقد بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .