قيادات مطروح والأوقاف والأزهر يهنئون الأقباط بعيد الميلاد

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة للأخوة الأقباط بمطروح بمناسبة عيد الميلاد المجيد بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة مرسي مطروح يرافقه اللواء أحمد سيف مساعد قائد المنطقة الغربية العسكرية، والمستشار يحيى الحوفي رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح والقيادات القضائية والأمنية والتنفيذية والأزهر والأوقاف وعدد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني وأهالي مطروح .



خلال كلمة الوعظ للاب متى زكريا راعى كنائس مطروح وجه الشكر للقيادة السياسية وحرصها على الوحدة والتكاتف والأخوة بين جميع أبناء مصر مع حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم التهنئة بالكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كذلك الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح لحرصه على التواصل الدائم وتقديم التهنئة يرافقه العديد من قيادات المحافظة، مشيرا إلى تحية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لاهالى مطروح وما لمسه من محبة قيادة و أهالي مطروح خلال زيارته المحافظة في سبتمبر ٢٠١٦ وزيارة وفد مطروح للكاتدرائية بالعباسية ٢٠١٧ مؤكدا أن المحبة لا تسقط.

وأشار راعى كنائس مطروح إلى عدد من الدروس المستفادة في ميلاد سيدنا عيسى في حياتنا منها الحرص على نقاء القلوب وطهرها دائما , والحفاظ على نعمة الأمن والأمان ،والثقة دائماً بالله والإيمان به واللجوء الى الله دائما فهو الحماية والحافظ، وان مما نتسم التواضع والسمو بعيداً عن الشهوات، كذلك ضرورة الحرص على الستر بين الناس، داعيا الله أن يحفظ الله مصر ويبارك فيها، ويجعل العام الجديد عام تنمية وتقدم ورخاء وان يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

احتفالات عيد الميلاد في مطروح

احتفالات عيد الميلاد في مطروح