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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة مطروح : انتظام العمل بجميع المستشفيات في عيد الميلاد

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة يتابع عمل الفرق الطبية

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، عمل الفرق الطبية والتثقيفية بمحيط وداخل الكنائس بمحافظة مطروح .

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اطمأن سالم على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال الفرق المنتشرة بمحيط وداخل الكنائس بالمحافظة والتي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية، وكذلك فرق التوعية والتثقيف الصحي وتقديم الخدمة المنوطة بها للمواطنين ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة في الاحتفال.


كما أكد "سالم" على رفع درجة الاستعداد وانتظام جميع الخدمات بالمستشفيات ومنشآت القطاع الصحي بالمحافظة والتي تعمل على مدار الساعة طوال فترة عيد الميلاد المجيد.
 

 

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