صحة مطروح:فحص 837 مواطنا ضمن أعمال القافلة الطبية المجانية لأهالي أبو غليلة براني

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه ضمن أعمال القافلة الطبية المجانية لأهالي قرية أبو غليله براني خلال يومي 3 و 4 يناير. تم توقيع الكشف الطبي علي 327 منتفعا ومنتفعة وصرف العلاج بالمجان حيث سجلت عيادة الباطنة 74 حاله وعيادة الجراحة 36 حالة وعيادة الأطفال 194 حالة وعيادة النسا 13 حالة وعيادة الأسنان 10 حالات.



وأضاف أنه تم تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 35 منتفعا وخدمات المعمل لعدد 36 منتفعا والأشعة لعدد 2 منتفع والتثقيف الصحي لعدد 88 منتفعا.



وأشار أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار قوافل الدعم الطبي والعلاجي بجميع مناطق المحافظة وخاصة المناطق النائية والأكثر احتياجا واستمرارا لعمل القوافل الطبية المجانية ضمانا لحياة كريمة وفق توجيهات القيادة السياسية والتي تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا للخدمة الطبية بنطاق المحافظة.



وأوضح على استمرار أعمال القافلة طبية مجانية بقريتي أبوميلاد والظافر التابعة لمدينة براني غرب مطروح يومي 6-7 يناير الجاري لتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة.