عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد معاينة المواقع.. الإسكان تناقش خطة إنشاء تجمعات متطورة بمحافظة مطروح

صدى البلد

عقد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، اجتماعا لاستعراض خطة إنشاء التجمعات المتطورة بمحافظة مطروح، وإعداد تصور متكامل لتلك التجمعات، وتحديد التكلفة اللازمة لأعمال المرافق، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

 وشارك في الاجتماع الدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ونائبها الدكتور ياسر عبدالحميد، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان، ومسئولى محافظة مطروح، والوزارات المعنية.

txt

وزيرا الإسكان والتجارة والصناعة يناقشان مقترحات تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة

txt

تعاونيات الإسكان: تنفيذ مشروع في بدر لمساعدة المقبلين على الزواج

واستعرض الاجتماع، موقف إعداد المخططات التنفيذية للتجمعات المتطورة، التى يجرى الانتهاء منها للبدء فى التنفيذ شاملا جميع المرافق والخدمات، بجانب استعراض نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار رئيس الوزراء، برئاسة ممثل من وزارة الإسكان، وعضوية الجهات المعنية، لدراسة المواقع المقترحة لإنشاء التجمعات المتطورة بمحافظة مطروح، والتوصيات التي انتهت إليها اللجنة بعد معاينة المواقع على الطبيعة، والمعايير التي تمت مراعاتها لاختيار المواقع المقترحة لإنشاء التجمعات المتطورة.

وشملت تلك المعايير، تحقيق كفاءة استغلال جانبي الطريق الساحلي الدولي، ومراعاة وصلات الربط الحالية والمقترحة بين الطريق الساحلي الدولي الحالي، والطريق الساحلي الدولي الجديد نظرا لكون المناطق القريبة منها ذات اتصالية عالية وذات فرص تنمية مستقبلية واعدة، إضافة إلى كثافة توزيع المشروعات السياحية شمال الطريق الساحلي الدولي باعتبارها مناطق توفر فرص عمل للأهالي.

الأسكان محافظة مطروح وزارة الاسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

تحركات جديدة في أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

زعيم كوريا الشمالية وعماد أديب ومنتخب الجزائر.. حكاية تريند اليوم

تطور عاجل| الزمالك يعلن مفاجأة سارة لجماهير القلعة البيضاء

الرئيس السيسي يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية

خطر على الاقتصاد.. تحذير من وزير المالية البريطاني بشأن هجمات الحوثيين على السفن

نشرة المرور ..تعرف على حالة الطرق .. واحذر من حملات طمس اللوحات

تهنئة عيد الميلاد.. مقتطفات من مقالات كبار كتاب الصحف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مجدي الهواري تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

هؤلاء الأشحاص أكثر عرضة لظهور حب الشباب من غيرهم.. لهذه الأسباب

طريقة عمل رولات الزعتر| بأسهل الخطوات

بفستان جلد.. نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

فيديو

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

40 شهابا كل ساعة.. ماذا حدث في مصر قبل الفجر؟ «فيديوجراف»

رامي عياش يحتفل بعيد زواجه.. ما حكاية صوره مع داليدا ولماذا تصدر التريند؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ