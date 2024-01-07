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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتهت.. إبراهيم فايق يحسم الجدل حول صفقة الأهلي القادمة

صدى البلد

حسم الإعلامي إبراهيم فايق الجدل حول صفقة الأهلي المحتملة لضم المهاجم الفلسطيني  وسام أبو علي عبر حسابه في فيسبوك.

وكتب إبراهيم فايق : "انتهت بنسبة 96% وفي الرتوش الأخيرة" إبراهيم فايق هيقولك كواليس ضم الأهلي للمهاجم وسام أبو علي.

يذكر أن تقارير أكدت اكتمال انتقال الفلسطيني الأصل الدنماركي الجنسية وسام أبو علي، لاعب فريق سيريس السويدي، للنادي الأهلي، بانتظار الإعلان الرسمي، في صفقة قياسية تعد الأغلى في تاريخ النادي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت شبكة “BT” العالمية أن وسام أبو علي ينتقل للنادي الأهلي في صفقة قياسية الأغلى في تاريخ النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية - بانتظار فقط الإعلان الرسمي -، مبينة أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر، كان قد أعطى الضوء الأخضر لمسئولي النادي لحسم الصفقة رسميا لتدعيم خط الهجوم بالميركاتو الشتوي.

وأضافت الشبكة العالمية في تقريرها أن وسام أبو علي في طريقه للخروج من سيريس السويدي متجها للنادي الأهلي، مبينة أن انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء سيكون بصفقة قياسية بالنسبة لسيريس السويدي، بعدما بلغت قيمة الصفقة 15 مليون كرونا سويدي "ما يعادل 2.2 مليون دولار تقريبا".

- الأهلي صفقات الأهلي الأهلي يوقع مع وسام أبو علي الإعلامي إبراهيم فايق

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