خبيرة: جهات خارجية تدير اقتصاد إثيوبيا.. فيديو

علقت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، على اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال حول استخدامها كمنفذ بحري.

وقالت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، خلال حوارها ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "أي شيء تقوم به إثيوبيا يضر بمصر لأننا في علاقة صراعية مع إثيوبيا وليست علاقة تعاونية، لأننا لدينا أزمة كبيرة معها وهي سد النهضة".

وأضافت: "طالما أن العلاقات الثنائية حرجة أو صراعية بالتالي يمكن الإضرار بمصر، وإضرار بالسودان والسعودية والدول المشاطرة للبحر الأحمر".

وأشارت خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إلى أن الاقتصاد الإثيوبي ليس اقصاد ضخم لكنه يتم تدويره من جهات خارجية كمنح ومساعدات سواء من أمريكا أو إسرائيل أو البنك الدولي على هيئة قروض.