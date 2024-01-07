مياه الفيضانات تغمر البيوت والشوارع وتحوّل المدن الإنجليزية إلى فينيسيا صغيرة|شاهد

تحولت الشوارع إلى جداول في غلوستر جبنوب غرب إنجلترا، وذلك بسبب المياه التي غمرت المباني والسيارات ، والأراضي الزراعية أيضًا تأثرت بـ الفيضانات، حيث انتزعت المياه القوارب من مراسيها، وجاء ذلك في تقرير أذاعته فضائية “يورونيوز”.

هناك أكثر من 300 تحذير من الفيضانات

ووفقاً للتقرير، فإنه بعد ما ضربت العاصفة "هينك" المملكة المتحدة برياح قوية وأمطار، استمر منسوب الأنهار في الارتفاع وأدى إلى حالة من الفوضى، مع إجلاء المئات في نوتنغهامشير وغلوستر وشرق لندن.

وأفاد التقريرـ أنه لا يزال هناك أكثر من 300 تحذير من الفيضانات سارية في جميع أنحاء إنجلترا وويلز، حيث تعاني أجزاء كبيرة من المملكة المتحدة من انقطاع التيار الكهربائي وتعطل حركة الطيران.