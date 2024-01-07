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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسبب الفنتانيل.. دعوى قضائية تتهم «سناب شات» بتداول المخدرات على منصته

سناب شات
سناب شات

يواجه تطبيق سناب شات Snapchat، تحديا قانونيا كبيرا في الولايات المتحدة، بعد أن رفع مجموعة أولياء أمور تضم أكثر من 60 شخصاً، دعوى قضائية ضد شركة سناب Snap، تتهمها فيها بأن منصتها تساعد أطفالهم في الحصول على المواد المخدرة.

ووفقا لأوراق الدعوى، فإن أطفال المدعين استخدموا تطبيق سناب شات من أجل شراء مخدر "الفنتانيل" - عقار مخدر تم تصميمه في الأصل لتخفيف آلام مرضى السرطان- مما أدى إلى جرعات زائدة مميتة، وفي جميع الحالات باستثناء حالتين، توفي الطفل بعد تناول المخدرات المزعومة التي تم الحصول عليها من خلال سناب شات.

قاضي كاليفورنيا يأمر بمتابعة الدعوى

أمر قاضي المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس، لورانس ريف، بمتابعة الدعوى المرفوعة على سناب شات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على كيفية عمل منصات التواصل الاجتماعي ومساءلتها قانونيا.

وذلك نظرا لأن شركات التكنولوجيا مثل "سناب" تتمتع بالحماية بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات، ولكن هذه الحصانة القانونية كانت بمثابة حجر الزاوية الذي ساهم في تطور الإنترنت الحديث، مما سمح للمنصات بالنمو دون التهديد المستمر بالدعاوى القضائية على المحتوى الضار الذي ينشئه المستخدمون.

ومع ذلك، فإن قرار القاضي "لورانس" بالسماح بمواصلة الدعوى يشير إلى تحول محتمل، لا تستهدف القضية “سناب شات” فقط بسبب المحتوى الذي ينشره تجار المخدرات من جهات خارجية، ولكنها تركز بدلا من ذلك على منتجات المنصة وقرارات الأعمال.

وتعد هذه الدعوى القضائية جزءا من اتجاه متزايد تم اتباعه مؤخرا، حيث يتم التحقق من دور شركات التكنولوجيا في السلامة العامة والرفاهية، على سبيل المثال، تواجه شركات مثل جوجل وميتا وسناب وتيك توك، حاليا دعوى قضائية تزعم أنها ساهمت في أزمة الصحة العقلية لدى الشباب.

وتسلط هذه الحالات الضوء على القلق المتزايد بشأن كيفية تأثير منصات التواصل الاجتماعي على المستخدمين، وخاصة الفئة الأصغر سنا، والمسؤوليات التي يجب أن تتحملها هذه المنصات تجاه كل هذه المؤثرات الخطيرة على حياة المستخدمين.

وردا على الدعوي، سلطت شركة "سناب" الضوء على تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون واستخدام التكنولوجيا لاكتشاف الأنشطة غير القانونية ومنعها على نظامها الأساسي.

ومع ذلك، تظل القضية الأساسية قائمة مع تساؤل مهم، حول ما مقدار المسؤولية التي يجب أن تتحملها شركات وسائل التواصل الاجتماعي تجاه تصرفات مستخدميها، وأين يتم رسم الخط الفاصل بين حماية المستخدمين ومراقبة المحتوى؟.

وخلال عام 2021، اتخذت شركة "سناب" سلسلة من الإجراءات لمواجهة تداول المخدرات عبر موقع "سناب شات"، وتثقيف المستخدمين حول مخاطر الفنتانيل والمخدرات الأخرى، وذلك من خلال توجيه مستخدمي المنصة الذي يبحثون عن كلمات رئيسية متعلقة بالمخدرات مثل فينتانيل إلى بوابة تعليمية جديدة تسمى Heads Up، وذلك إلى جانب طرح أدوات الإبلاغ المحسنة داخل التطبيق والاكتشاف الاستباقي.

الجدير بالذكر أن الفنتانيل، مخدر فتاك يجتاح شوارع الولايات المتحدة الأمريكية وهو عبارة مادة أفيونية اصطناعية أشد فتكًا بخمسين مرة من الهيروين وبمئة مرة من المورفين، يؤدي إلى مقتـ ـل شخص كل 7 دقائق بعد أن انتشار بين صفوف الشباب في أمريكا، وكان السبب في وفاة ما يقرب من 50000 شخص في الولايات المتحدة بجرعات زائدة خلال عام 2019.

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