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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حركة المرور في الجيزة.. استقرار تام على الطرق والشوارع الرئيسية

شوارع الجيزة
شوارع الجيزة

حركة المرور في الجيزة والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين قبل الخروج من المنزل أو التحرك في شوارع وميادين الجيزة والطرق الرئيسية الرابطة بين محافظة «الآثار» والمحافظات الأخرى، ويقدم موقع صدى البلد حالة المرور في الطرق والشوارع والميادين اليوم الأحد في الجيزة.

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حالة المرور اليوم في الجيزة

وتشهد محافظة الجيزة استقرار في حركة المرور الصباحية، حيث تستقر الحالة المرورية على الطريق الدائري في الجيزة، بمناطق المنيب والعمرانية والكونيسة والمريوطية، وايضا الوصلة الرابطة بمدينة 6 أكتوبر، وكذلك الطريق الدائري في القومية العربية والوراق، وايضا صفط اللبن، مع استقرار الحالة على محور صفط اللبن حتى جامعة القاهرة.

كما تستقر حالة المرور في الجيزة، أعلى كوبري 6 أكتوبر، حيث يشهد الكوبري حالة من السيولة المرورية في الاتجاهين القادم من منطقة وسط العاصمة والزمالك باتجاه المهندسين والدقي والخارج من الجيزة بمناقط البطل أحمد عبدالعزيز والدقي باتجاه مناطق العاصمة وشرق القاهرة ومدينة نصر.

وتستقر الحالة المرورية الصباحية في الجيزة، على مناطق شارع البطل أحمد عبدالعزيز بالاتجاهين وايضا شارع جامعة الدول العربية بالإتجاهين، وكذلك شارع أحمد عرابي وايضا شارع السودان، مع استقرار حالة المرور على كورنيش الجيزة، حيث يشهد سيولة تامة على مناطق شارع البحر الأعظم والعجوزة وشارع النيل السياحي ومناطق الكيت كات وإمبابة والوراق.

وتستقر حالة المرور في الجيزة، على محور 26 يوليو من التقاطع مع الطريق الدائري وصولا إلى كوبري 15 مايو الذي يشهد سيولة مرورية تامة، مع استقرار حالة المرور على المحاور الرابطة بين القاهرة والجيزة، حيث تستقر حالة المرور على الطريق الاوسطي، وايضا كوبري الجلاء وكذلك كوبري الجامعة وكوبري عباس، مع استقرار الحالة على كوبري إمبابة وكوبري الساحل.

وتستقر حالة المرور في الجيزة، في شارعي فيصل والهرم حيث يشهد شارع الهرم سيولة مرورية تامة من المنطقة الأثرية وحتى ميدان الجيزة الذي تستقر حركة المرور فيه حتى جامعة القاهرة وشارع شارل ديجول، مع استقرار المرور في شارع فيصل، وايضا شارع التحرير بالدقي، وكذلك كورنيش النيل في جنوب الجيزة على مناطق ابو النمرس والعياط والحوامدية.

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