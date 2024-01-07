عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان: خطة لزيادة فصول محو الأمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان استعدادها لتنظيم العديد من فصول محو الأمية خلال عام 2024، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل،  رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتور وليد السروجي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمـد عبد الرشيد، منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.

وأوضحت الجامعة أن ذلك يأتي من منطلق حرصها على المشاركة في المشروع القومي للقضاء على الأمية، وتحقيقا للتنمية المجتمعية. 

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تواصل تعظيم جهودها في مجال تحرير المواطنين من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة بها طبقاً لمحاور الخطة المعتمدة للمشروع، والتي من بينها تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات للالتحاق بالمشروع بالكليات المشاركة، والعمل على زيادة فتح فصول محو الأمية لتطوير المناطق العشوائية الأكثر احتياجاً، وتحفيز وتشجيع طلاب الكليات المشاركة في المشروع.

وقال رئيس جامعة حلوان إن المشاركة في مواجهة قضية الأمية في مصر واجب وطني ومسئولية مجتمعية، وهو ما يجعل الجامعة تسعى دوما لبذل جميع المجهودات الممكنة للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية في المناطق المحيطة بجامعة حلوان، وفي إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفي إطار خطة التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.

وقد شهدت جامعة حلوان خلال الأسبوع الماضي العديد من الأحداث والفعاليات، حيث عقد مجلس الجامعة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ مجلس الجامعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، كما قدم المجلس التهنئة بالعام الميلادى الجديد 2024، داعين المولى عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي ويحقق الخير والاستقرار لمصر.

وشهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، افتتاح معرض "جائزة نوار للرسم"، وذلك في ختام الدورة الخامسة لمسابقة جائزة نوار للرسم بكلية الفنون الجميلة تحت شعار "القاهرة ذاكرة المكان".

وفى إطار حرص الجامعة على تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المختلفة، وقع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية ويمثلها المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية، والبحث العلمي.

كما وقع الدكتور السيد قنديل، رئيس  جامعة حلوان، بروتوكول تعاون مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية برئاسة  الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتى تعد بمثابة المظلة التى تندرج في إطارها خطط وبرامج العمل التنموي خلال الفترة الحالية.

التنمية المستدامة الجمهورية الجديدة الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الطلاب والطالبات المبادرة الرئاسية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

ترشيحاتنا

في بداية جلسة الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يوجّه رسالة لـ حزب الله

إنت سرقت الكوريك.. القصةالكاملة لمصرع تباع على يد سائق في القاهرة

باكيا ومقبلا يديه.. لحظة وداع وائل الدحدوح لنجله الشهيد الصحفي|فيديو

الكرملين: بوتين يحتفل بالكريسماس مع عائلات الجنود المقتولين في الحرب الأوكرانية

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

للإفلات من تهمة الإبـ.ادة الجماعية في غزة.. تسريب خطة سرية لإسرائيل| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بفستان جريء تشعل السوشيال ميديا

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

فيديو

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

بعد طرح شهادات 27٪.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار21 | فيديو

هكذا يحصلون على طعام|مقطع فيديو يوثق معاناة أطفال غزة للحصول على الغذاء.. شاهد

تناولت أدوية.. إلهام شاهين تكشف السر الحقيقي وراء فقدان الوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ