جامعة حلوان: خطة لزيادة فصول محو الأمية

أعلنت جامعة حلوان استعدادها لتنظيم العديد من فصول محو الأمية خلال عام 2024، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور وليد السروجي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمـد عبد الرشيد، منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا.

وأوضحت الجامعة أن ذلك يأتي من منطلق حرصها على المشاركة في المشروع القومي للقضاء على الأمية، وتحقيقا للتنمية المجتمعية.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة تواصل تعظيم جهودها في مجال تحرير المواطنين من الأمية في المناطق الجغرافية المحيطة بها طبقاً لمحاور الخطة المعتمدة للمشروع، والتي من بينها تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات للالتحاق بالمشروع بالكليات المشاركة، والعمل على زيادة فتح فصول محو الأمية لتطوير المناطق العشوائية الأكثر احتياجاً، وتحفيز وتشجيع طلاب الكليات المشاركة في المشروع.

وقال رئيس جامعة حلوان إن المشاركة في مواجهة قضية الأمية في مصر واجب وطني ومسئولية مجتمعية، وهو ما يجعل الجامعة تسعى دوما لبذل جميع المجهودات الممكنة للمساهمة في تحرير المواطنين من الأمية في المناطق المحيطة بجامعة حلوان، وفي إطار المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وفي إطار خطة التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2030.

وقد شهدت جامعة حلوان خلال الأسبوع الماضي العديد من الأحداث والفعاليات، حيث عقد مجلس الجامعة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ مجلس الجامعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة، كما قدم المجلس التهنئة بالعام الميلادى الجديد 2024، داعين المولى عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي ويحقق الخير والاستقرار لمصر.

وشهد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، افتتاح معرض "جائزة نوار للرسم"، وذلك في ختام الدورة الخامسة لمسابقة جائزة نوار للرسم بكلية الفنون الجميلة تحت شعار "القاهرة ذاكرة المكان".

وفى إطار حرص الجامعة على تعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات المختلفة، وقع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون مع النيابة الإدارية ويمثلها المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات العلمية والعملية، ودعم الأنشطة البحثية، والبحث العلمي.

كما وقع الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون مع المؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية برئاسة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الصديقية، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030، والتى تعد بمثابة المظلة التى تندرج في إطارها خطط وبرامج العمل التنموي خلال الفترة الحالية.