هيئة الدواء: 6 نصائح لمرضى الربو خلال فصل الشتاء ​

قالت هيئة الدواء المصرية إن فصل الشتاء قد يكون أصعب أوقات السنة بالنسبة لمرضى الربو؛ حيث يمكن أن تزيد أعراض الربو الحادة، وقد تصبح خارج السيطرة. ​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية إن الهواء البارد والجاف والتغيرات المفاجئة في الطقس أحد أسباب حدوث تهيج في الشعب الهوائية.​

وقدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لمرضى الربو خلال فصل الشتاء ​والتي تتمثل في التالي : -

نصائح لمرضى الربو خلال فصل الشتاء ​

-التزم بتناول دواء الربو الخاص بك كما هو موصوف لك؛ لتقليل فرص حدوث نوبات الربو الحادة والشديدة؛ حيث يعمل الدواء على معالجة التهابات مجرى الهواء، ويجب تناوله يوميًا. ​

-احمل جهاز الاستنشاق (الإنقاذ) الموصوف لك في كل مكان في جميع الأوقات.​

-يجب أن تتناول دواء جهاز الاستنشاق (الإنقاذ) الخاص بك قبل ١٠-١٥ دقيقة من التعرض للهواء البارد.​

-إذا وصف الطبي لك دواء وقائي؛ فالتزم باستخدامه - حتى لو كنت تشعر أنك بحالة جيدة.​

-احمي نفسك من الالتهابات الفيروسية؛ لأن الشتاء هو موسم البرد والإنفلونزا، والذي يمكن أن يكون بمثابة مسببات الربو وتفاقم الأعراض، تحصل على التطعيم السنوي الموصى به ضد الإنفلونزا، والتطعيم ضد مرض المكورات الرئوية (الالتهاب الرئوي). ​

-اسأل الصيدلي عن الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز الاستنشاق الخاص بك؛ حيث يساعد الاستخدام السليم لأجهزة الاستنشاق على عمل الأدوية بشكل صحيح.​