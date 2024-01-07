عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة الدواء: 6 نصائح لمرضى الربو خلال فصل الشتاء ​

صدى البلد

قالت هيئة الدواء المصرية إن فصل الشتاء  قد يكون أصعب أوقات السنة بالنسبة لمرضى الربو؛ حيث يمكن أن تزيد أعراض الربو الحادة، وقد تصبح خارج السيطرة. ​

وأوضحت هيئة الدواء المصرية إن الهواء البارد والجاف والتغيرات المفاجئة في الطقس أحد أسباب حدوث تهيج في الشعب الهوائية.​

وقدمت هيئة الدواء المصرية بعض النصائح لمرضى الربو خلال فصل الشتاء ​والتي تتمثل في التالي : - 

نصائح لمرضى الربو خلال فصل الشتاء ​

-التزم بتناول دواء الربو الخاص بك كما هو موصوف لك؛ لتقليل فرص حدوث نوبات الربو الحادة والشديدة؛ حيث يعمل الدواء على معالجة التهابات مجرى الهواء، ويجب تناوله يوميًا. ​

-احمل جهاز الاستنشاق (الإنقاذ) الموصوف لك في كل مكان في جميع الأوقات.​

-يجب أن تتناول دواء جهاز الاستنشاق (الإنقاذ) الخاص بك قبل ١٠-١٥ دقيقة من التعرض للهواء البارد.​

-إذا وصف الطبي لك دواء وقائي؛ فالتزم باستخدامه - حتى لو كنت تشعر أنك بحالة جيدة.​

-احمي نفسك من الالتهابات الفيروسية؛ لأن الشتاء هو موسم البرد والإنفلونزا، والذي يمكن أن يكون بمثابة مسببات الربو وتفاقم الأعراض، تحصل على التطعيم السنوي الموصى به ضد الإنفلونزا، والتطعيم ضد مرض المكورات الرئوية (الالتهاب الرئوي). ​

-اسأل الصيدلي عن الطريقة الصحيحة لاستخدام جهاز الاستنشاق الخاص بك؛ حيث يساعد الاستخدام السليم لأجهزة الاستنشاق على عمل الأدوية بشكل صحيح.​

الربو التطعيم الإلتهاب الرئوي المكورات الأنفلونزا الشتاء التطعيم السنوي الاستنشاق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

بعد 20 عاما زواج .. سيدة تطلب الطلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

ترشيحاتنا

دعاية انهزامية خلال الحرب.. القضاء الإسرائيلي يدرس التحقيق مع يائير نتنياهو

اتجاه في الزمالك بعدم تجديد عقد محمود علاء واهتمام بناصر ماهر وسامي.. تفاصيل

التنفيذ في 6 سنوات.. ننشر وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري

في بداية جلسة الحكومة الإسرائيلية.. نتنياهو يوجّه رسالة لـ حزب الله

إنت سرقت الكوريك.. القصة الكاملة لمصرع تباع على يد سائق في القاهرة

باكيا ومقبلا يديه.. لحظة وداع وائل الدحدوح لنجله الشهيد الصحفي|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية بفستان جريء تشعل السوشيال ميديا

شاهد لحظة إنقاذ خيول من فيضانات في بريطانيا

سعرها يتخطى 300 ألف جنيه.. تفاصيل عن حقائب مي عمر تثير الجدل

35 مليون مواطن أمريكي حياتهم في خطر.. ماذا يحدث؟

فيديو

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

بعد طرح شهادات 27٪.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار21 | فيديو

هكذا يحصلون على طعام|مقطع فيديو يوثق معاناة أطفال غزة للحصول على الغذاء.. شاهد

تناولت أدوية.. إلهام شاهين تكشف السر الحقيقي وراء فقدان الوزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ