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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف تفاصيل حوافز لطلاب الكليات المشاركين بمبادرة محو الامية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت  جامعة حلوان  استعدادها لتنظيم العديد من فصول محو الأمية خلال ٢٠٢٤ ، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل  رئيس الجامعة، وإشراف  الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس جامعة حلوان والدكتور أحمـد عبد الرشيد منسق ومشرف عام المشروع القومي لمحو الأمية بالجامعة، ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا  ، وذلك حرصا من الجامعة على المشاركة بالمشروع القومي للقضاء على الأمية و تحقيقا للتنمية المجتمعية . 

 

وأصدر قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان حزمة من الحوافز التشجيعية الممنوحة من قبل الجامعة للطلاب والطالبات المشاركين في المشروع القومي لمحو الأمية والتي صدر بشأنها قرارا بالموافقة بمجلس جامعة حلوان في إطار المجهودات المتواصلة لدعم مشاركاتهم المتميزة وتقديرا لدورهم الوطني المشرف في المهمة القومية لتحرير أبناء الوطن من الأمية،  

وكشفت جامعة حلوان ان هذه الحوافز تقدير لمجهودات مشرفة ومتميزة في هذه المهمة القومية  للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية في مصر ، إضافة إلى ما يتم تنميته لديهم من  قيم الولاء والانتماء  ، إلى جانب تنمية مقومات ثقافة التطوع لدى الطلاب والطالبات من أجل خدمة المجتمع والوطن.

وتشمل  الحوافز التشجيعية الممنوحة للطلاب والطالبات المشاركين في المشروع بالكليات الاتي : 

  • - التكريم بحفلات التخرج التي تعقد بالكليات المشاركة في المشروع
  • - تخفيض نسبة (٥٠%) من الرسوم المقررة للتسكين بالمدينة الجامعية للطلاب المغتربين وفقا للوائح والقوانين
  • - أولوية الاشتراك في الرحلات والأنشطة الطلابية الأعلى إقبالا من قبل الطلاب والتي تعقد على مستوى الجامعة مع تخفيض نسبة (٥٠%) من الرسوم المقررة  وفقا للوائح والقوانين
  • - الحصول على إفادة شكر وتقدير من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تأتي هذه الحوافز التشجيعية للطلاب المشاركين بالمشروع القومي لمحو الامية بجامعة حلوان  تيسيرا على الطلاب والطالبات وضمانا لتوفير مسارات للتواصل الفعال عن بعد للرد على جميع  استفسارات وتساؤلات الطلاب حول الحوافز الممنوحة لهم عقب نجاحهم في تحرير المواطنين من الأمية بفصول محو الأمية التي يتعاقدون عليها وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين جامعة  حلوان والهيئة العامة لتعليم الكبار.

Jobs Education المشروع القومي للقضاء على الأمية خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة حلوان طلاب الكليات محو الأمية

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