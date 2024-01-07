عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فايننشال تايمز: عجز الضغط الأمريكي عن منع عدوان الاحتلال يهدد بإشعال المنطقة

غارات جوية للاحتلال
غارات جوية للاحتلال

اعتبرت  صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن عجز الإدارة الأمريكية وعدم رغبتها القوية في ممارسة ضغط أقوى على الاحتلال يهدد بإشعال المنطقة.

وقالت الصحيفة إن اشتعال التوتر اكثر مع جبهة لبنان يهدد بإشعال النيران فى المنطقة حيث لا تبقى  الحروب داخل حدود دولة واحدة.

وذكرت الصحيفة  أنه وبعد أيام فقط من هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي تم تجنب هجوم إسرائيلي واسع النطاق ضد حزب الله بواسطة الضغط الأمريكي.


لكن مع حدة التراشقات الصاروخية والغارات بين حزب الله والاحتلال فالامر  مرشح للتفاقم خاصة مع دخول جبهة العراق والحوثيين في اليمن.


ورأت أن الأيام الـ10 الماضية تظهر مدى قرب المنطقة من حافة الهاوية، مع اغتيال إسرائيل للقائد الإيراني الأعلى في سورية رضي موسوي ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس في لبنان صالح العاروري.

 

 

ائب رئيس المكتب السياسي احتلال أكتوبر الماضي الادارة الامريكية إشعال النيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يخالف التوقعات بعد شهادات الـ27%.. وعيار 21 الآن

رسميًا.. سعر الدولار الآن مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

دين في رقبتي.. باسم يوسف ينقذ شقيق عمرو أديب من الموت| تفاصيل

البانيه نزل 35 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

الجرام بـ 2837 |تحركات قوية في أسعار الذهب .. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

«لا تنخدعوا»| الأرصاد تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة

مقابل ضخم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن رحيل لاعب الأهلي لنادي قطر

موضوعات متعلقة

فلاي دبي تعلن عدم تأثرها بقرار منع تحليق طائرات «بوينج 737 ماكس 9»

أكسيوس: إخفاء وزير الدفاع الأمريكي لمرضه عن الرئيس قد يكلفه منصبه

فيلق القدس الإيراني يهدد الاحتلال بتمكين المقاومة من الحصول على مضادات جوية

8 آلاف مفقود في غزة.. دعوة عاجلة من الدفاع المدني للعالم والدول العربية

يجب أن نفعل ذلك.. بن جفير المتطرف يجدد دعوته لتهجير الفلسطينيين

المخابرات الأمريكية تحذر الاحتلال من فشل كبير أمام حزب الله

مكائد سياسية.. ترامب يهدد بمشكلة كبيرة في حال استبعاده من الانتخابات الرئاسية

أتحمل مسئولية قراراتي.. أول رد من وزير الدفاع الأمريكي بعد إخفاء دخوله المستشفى

ترشيحاتنا

فى 2024..مكافآت تشجيعية للموظف الكفء طبقا لهذه الحالة فى قانون الخدمة المدنية

أزمة جديدة تعطل صفقة مهاجم الأهلي المنتظرة .. اعرف السبب

شاهد| كلب يلتهم 4000 دولار بأمريكا ورد فعل مفاجئ من صاحبه

مخرج شهير يعرض على أفشة إخراج فيلم عن حياته.. تفاصيل

وزير إسرائيلي يرد على مخاوف أمريكية بشأن دخول حرب مع حزب الله

الاستعلاء بالعلم والعبادة.. وزير الأوقاف يحذر الواعظات من أخطر أنواع الكبر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شتوية لافتة.. هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

قبل استشهاده بساعات.. رسالة مؤثرة من حمزة الدحدوح إلى والده

فستان جريء .. هيفاء وهبي تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

أحمد العوضي يحتفل مع فريق الزمالك بمشاهدة فيلم الإسكندراني.. صور

فيديو

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

فضح مخططات إثيوبيا.. تطورات خطيرة خلف أسوار سد النهضة «فيديوجراف»

بعد حبسها عامًا.. فنانة شهيرة تثبت براءتها بالمستندات

بعد طرح شهادات 27٪.. أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار21 | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ