فايننشال تايمز: عجز الضغط الأمريكي عن منع عدوان الاحتلال يهدد بإشعال المنطقة

اعتبرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن عجز الإدارة الأمريكية وعدم رغبتها القوية في ممارسة ضغط أقوى على الاحتلال يهدد بإشعال المنطقة.



وقالت الصحيفة إن اشتعال التوتر اكثر مع جبهة لبنان يهدد بإشعال النيران فى المنطقة حيث لا تبقى الحروب داخل حدود دولة واحدة.

وذكرت الصحيفة أنه وبعد أيام فقط من هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي تم تجنب هجوم إسرائيلي واسع النطاق ضد حزب الله بواسطة الضغط الأمريكي.



لكن مع حدة التراشقات الصاروخية والغارات بين حزب الله والاحتلال فالامر مرشح للتفاقم خاصة مع دخول جبهة العراق والحوثيين في اليمن.



ورأت أن الأيام الـ10 الماضية تظهر مدى قرب المنطقة من حافة الهاوية، مع اغتيال إسرائيل للقائد الإيراني الأعلى في سورية رضي موسوي ونائب رئيس المكتب السياسي لحماس في لبنان صالح العاروري.