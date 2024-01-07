مكائد سياسية.. ترامب يهدد بمشكلة كبيرة في حال استبعاده من الانتخابات الرئاسية

حذر الرئيس الأمريكي السابق ترامب ، من أنه ستكون هناك "مشكلة كبيرة" إذا لم تحكم المحكمة العليا لصالحه بشأن أهليته لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى مسالة كولورادو بعد أن قررت المحكمة العليا بالولاية الشهر الماضي، أن ترامب لا ينبغي أن يكون في الاقتراع الأولي بسبب تورطه في تمرد 6 يناير.

وقال ترامب، في تجمع حاشد في ولاية أيوا : “آمل فقط أن نحصل على معاملة عادلة لأنه إذا لم نفعل ذلك، فإن بلادنا ستواجه مشكلة كبيرة جدًا.. هل يفهم الجميع ما أقول؟".

اشتكى ترامب من تشكيك الديمقراطيين في المحكمة

كما اشتكى ترامب من تشكيك الديمقراطيين في المحكمة لأن ترامب عين ثلاثة من قضاتها، زاعما أنهم يحاولون ممارسة ضغوط سياسية لا داعي لها على قرارات المحكمة.

وذكر "إنهم يقولون: ترامب يملك المحكمة العليا إذا اتخذوا قرارًا بشأنه، فسيكون الأمر فظيعًا".

من المرجح أن يؤدي أي قرار للمحكمة العليا إلى طرح القضية في ولايات أخرى، وقد تم الطعن في صلاحية ترامب للانتخاب في أكثر من اثنتي عشرة ولاية، وتم استبعاده من الاقتراع في ولاية ماين لنفس الحجة.