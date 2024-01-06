المحكمة العليا الأمريكية تستمع لاستئناف ترامب بشأن استبعاده من الاقتراع في كولورادو

وافقت المحكمة العليا الأمريكية، على الاستماع إلى استئناف الرئيس السابق دونالد ترامب ضد قرار قضائي يمنع الرئيس السابق من المشاركة في الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في كولورادو، في قضية مثيرة للجدل سياسيا ولها تداعيات كبيرة على الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

يدور الخلاف حول حكم المحكمة العليا في كولورادو الصادر في 19 ديسمبر/كانون الأول، والذي يقضي بحرمان ترامب من الاقتراع الأولي في الولاية بناءً على لغة التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي لتورطه في تمرد، بما في ذلك هجوم 6 يناير 2021 الذي شنه أنصاره على مبنى الكابيتول الأمريكي.

تناول القضاة القضية بسرعة غير عادية. وقدم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح حزبه لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني، استئنافه يوم الأربعاء. وأشار القضاة إلى أنهم سيعجلون في اتخاذ القرار، وتحديد موعد المرافعات الشفهية في 8 فبراير. ومن المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كولورادو في 5 مارس.

وقضت محكمة الولاية، في تحدٍ لترامب من قبل ناخبين جمهوريين وغير منتسبين في كولورادو، بأنه غير مؤهل للرئاسة بموجب بند دستوري يحظر على أي شخص 'يشارك في التمرد أو التمرد' تولي منصب عام، ويمنعه من الاقتراع الأولي. .

لم تتصرف المحكمة العليا الأمريكية بشأن استئناف منفصل لقرار محكمة الولاية من قبل الحزب الجمهوري في كولورادو.

وتدفع قضية كولورادو المحكمة العليا - التي تضم أغلبيتها المحافظة 6-3 ثلاثة قضاة يعينهم ترامب - إلى جهد غير مسبوق ومشحون سياسيا من قبل منتقديه لإبطال حملته لاستعادة البيت الأبيض.

وأشاد المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، بقرار المحكمة النظر في القضية، واصفا جهود إسقاط الأهلية بأنها 'جزء من جهد ممول جيدا من قبل الناشطين السياسيين اليساريين العازمين على وقف إعادة انتخاب الرئيس ترامب بشكل قانوني في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، حتى لو إنه يعني حرمان الناخبين من حقهم في التصويت'.

وقالت وزيرة خارجية كولورادو جينا جريسوولد إن الناس في ولايتها وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة 'يستحقون الوضوح بشأن ما إذا كان شخص شارك في التمرد قد يترشح لأعلى منصب في البلاد'.

وأضاف نوح بوكبايندر، رئيس منظمة مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن، وهي مجموعة رقابية تمثل منافسي ترامب: 'يسعدنا أن المحكمة العليا ستقرر بشكل نهائي ما إذا كان يمكن لدونالد ترامب أن يكون على بطاقة الاقتراع. ونحن نتطلع إلى تقديم قضيتنا وضمان احترام الدستور.'

شجب العديد من الجمهوريين حملة عدم الأهلية باعتبارها تدخلًا في الانتخابات، بينما قال مؤيدو عدم الأهلية إن تحميل ترامب المسؤولية دستوريًا عن التمرد يدعم القيم الديمقراطية. ويواجه ترامب اتهامات جنائية في قضيتين تتعلقان بجهوده لإلغاء خسارته عام 2020 أمام بايدن.

واستأنف ترامب أيضًا أمام محكمة ولاية مين قرارًا صادرًا عن أكبر مسؤول انتخابي في تلك الولاية يمنعه من الاقتراع الأولي بموجب نفس البند الدستوري المطروح في كولورادو.

وفي حين أن قضية كولورادو يمكن أن تعرقل مساعي ترامب لاستعادة الرئاسة، إلا أن لها أيضًا آثارًا كبيرة على القضاة. ونظراً للطبيعة السياسية للنزاع، فإنهم يخاطرون بالظهور كحزبيين أياً كان الاتجاه الذي يميلون إليه.

وسيشكل تحركهم جهدًا أوسع لاستبعاد ترامب من الاقتراع في الولايات الأخرى. كولورادو وماين من الولايات ذات الميول الديمقراطية. ويتوقع محللون سياسيون غير حزبيين أنه من غير المرجح أن يدعم كلاهما مرشحًا جمهوريًا للرئاسة في الانتخابات العامة. ولكن هناك جهود جارية في ولايات أخرى ــ بما في ذلك ميشيغان ذات القدرة التنافسية العالية ــ من شأنها أن تشكل نتيجة الانتخابات.

كان حكم كولورادو هو المرة الأولى التي يتم فيها استخدام القسم 3 من التعديل الرابع عشر - ما يسمى بشرط عدم الأهلية - لاعتبار مرشح رئاسي غير مؤهل. يمنع القسم 3 من تولي أي منصب أي 'مسؤول في الولايات المتحدة' أدى اليمين 'لدعم دستور الولايات المتحدة' ثم 'انخرط في تمرد أو تمرد ضده، أو قدم المساعدة أو الراحة لأعدائه'. '

تم التصديق على التعديل في أعقاب الحرب الأهلية الأمريكية (1861-1865) التي تمردت فيها الولايات الجنوبية التي سمحت بممارسة العبودية في محاولة للانفصال.

ومن بين الحجج الأخرى، قال محامو ترامب إن القسم 3 لا ينطبق على رؤساء الولايات المتحدة، وأن مسألة الأهلية الرئاسية محفوظة للكونغرس، وأنه لم يشارك في تمرد.

وجاء في استئناف ترامب أن قرار محكمة كولورادو يمثل 'المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يمنع فيها القضاء الناخبين من الإدلاء بأصواتهم للمرشح الرئاسي الرئيسي للحزب الرئيسي'.

اختلف الناخبون الجمهوريون وغير المنتسبين الذين رفعوا دعوى قضائية لاستبعاد ترامب من الاقتراع. وفي ملف يوم الخميس، أكدوا النتائج التي توصلت إليها المحكمة الأدنى بأن قيام ترامب المتعمد بـ 'تعبئة وتحريض وتشجيع' حشد مسلح لمهاجمة مبنى الكابيتول يتوافق مع التعريف القانوني في المادة 3.

وقالوا في الملف 'هذا الهجوم كان'تمردا' ضد الدستور بكل المقاييس'.

وهاجم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن في الانتخابات. وألقى ترامب خطابا تحريضيا قبل الهجوم، مكررا مزاعمه الكاذبة عن تزوير التصويت على نطاق واسع.

ووصف بايدن في خطاب ألقاه في ولاية بنسلفانيا يوم الجمعة ترامب بأنه تهديد للديمقراطية الأمريكية، وهو أحد موضوعات حملة إعادة انتخابه. وأشار بايدن على وجه التحديد إلى خطاب ترامب قبل أعمال الشغب في الكابيتول، والتي تصادف الذكرى السنوية الثالثة لها يوم السبت.