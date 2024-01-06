بلومبيرج تكشف عن سعي واشنطن لتوريط دول أخرى في حكم غزة

كشفت شبكة بلومبيرج الأمريكية عن عزم أمريكا لإدخال دول أخرى في مرحلة حكم غزة ما بعد الحرب والتخلص من حركة حماس.



ذكر مسؤول أمريكي كبير مرافق لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رحلته ان واشنطن تسعى لحشد دعم أنقرة لخطط حكم غزة ما بعد الحرب والتخلص من حركة حماس وفق ما تطمح تل أبيب وواشنطن.



أضافت بلومبيرج نقلا عن مسؤول أمريكي كبير ان بلينكن سينقل رسالة للمنطقة مفادها أن إدارة بايدن ليست معنية بتصعيد الصراع.



قال مسؤول أمريكي كبير ان بلينكن سينقل رسالة للمنطقة بأن واشنطن سترد على الهجمات التي تستهدف مصالحها.



اضاف المسؤول الأمريكي إن واشنطن تتوقع من الشركاء العرب نقل الرسالة التي يحملها بلينكن إلى إيران.

