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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبيرج تكشف عن سعي واشنطن لتوريط دول أخرى في حكم غزة

شهداء غزة الذين قتلتهم
شهداء غزة الذين قتلتهم طائرات الصهاينة

كشفت شبكة بلومبيرج الأمريكية عن عزم أمريكا لإدخال دول أخرى في مرحلة حكم غزة ما بعد الحرب والتخلص من حركة حماس.


ذكر مسؤول أمريكي كبير مرافق لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن  في رحلته ان واشنطن تسعى لحشد دعم أنقرة لخطط حكم غزة ما بعد الحرب والتخلص من حركة حماس وفق ما تطمح تل أبيب وواشنطن.


أضافت بلومبيرج نقلا عن مسؤول أمريكي كبير ان بلينكن سينقل رسالة للمنطقة مفادها أن إدارة بايدن ليست معنية بتصعيد الصراع.


قال مسؤول أمريكي كبير ان بلينكن سينقل رسالة للمنطقة بأن واشنطن سترد على الهجمات التي تستهدف مصالحها.


اضاف المسؤول الأمريكي إن واشنطن تتوقع من الشركاء العرب نقل الرسالة التي يحملها بلينكن إلى إيران.
 

إدارة بايدن المسؤول الأمريكي انتوني بلينكن الخارجية الأمريكي حركة حماس زير الخارجية تل أبيب

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