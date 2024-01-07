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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتحمل مسئولية قراراتي.. اول رد من وزير الدفاع الأمريكي بعد إخفاء دخوله المستشفى

أوستن
أوستن

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: إنه كان بإمكانه إبلاغ الناس بشكل أفضل بشأن دخوله المستشفى مؤخرًا، وفق ما ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية.

ذكر أوستن : “أنا سعيد جدًا لأنني في حالة تحسن وأتطلع إلى العودة إلى البنتاجون قريبًا” . 

تابع "أتفهم أيضًا مخاوف وسائل الإعلام بشأن الشفافية وأدرك أنه كان بإمكاني القيام بعمل أفضل لضمان إعلام الجمهور بشكل مناسب. أنا ملتزم بالقيام بعمل أفضل".

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وأضاف أوستن: "لكن من المهم أن أقول:  هذا الإجراء الطبي يخصني فقط، وأتحمل المسؤولية الكاملة عن قراراتي بشأن الكشف".

أعلن البنتا[ون يوم الجمعة أن أوستن تم إدخاله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري مساء الاثنين. وذهب إلى المستشفى بسبب "مضاعفات بعد إجراء طبي اختياري ".

وقال السكرتير الصحفي للبنتاجون الميجور جنرال بات رايدر في بيان يوم الجمعة : “في جميع الأوقات، كان نائب وزير الدفاع مستعدًا للعمل وممارسة صلاحيات الوزير، إذا لزم الأمر” .

وقال رايدر إنه ليس من الواضح متى سيخرج أوستن من المستشفى لكنه قال إنه يتعافى.

 البنتاجون يخفي دخول وزير الدفاع الأمريكي إلى المستشفى

أخفى البنتاجون الكشف عن دخول أوستن إلى المستشفى و يعد هذا أمرًا خارجًا عن المألوف بالنسبة للرئيس وغيره من كبار المسؤولين الأمريكيين وأعضاء مجلس الوزراء، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وبعثت رابطة الصحافة في البنتاجون، وهي مجموعة من الصحفيين الذين يغطون انباء وزارة الدفاع، برسالة وصفت فيها الأمر بأنه مثير للغضب.

ولم يعرف بعد ما هو مرض أوستن.
ويعد أوستن جنرال متقاعد بالجيش من فئة أربع نجوم، خدم أكثر من 40 عامًا في الجيش، ويبلغ من العمر البالغ من العمر 70 عامًا.
 

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