وزير الدفاع الأمريكي يدخل المستشفى.. تفاصيل

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن دخل المستشفى في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان لها أمس الجمعة أن لويد أوستن "يتعافى بشكل جيد" ومن المقرر أن يستأنف مهامه الكاملة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".

وقال المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر، في بيان، إن أوستن تم إدخاله إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني مساء الأول من يناير "بسبب مضاعفات بعد إجراء طبي اختياري حديث"، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة المضاعفات أو مدتها والإقامة في المستشفى.

وأضاف رايدر: "إنه يتعافى بشكل جيد ويتوقع أن يستأنف مهامه الكاملة اليوم"، مشيرا إلى أنه: "في جميع الأوقات، كان نائب وزير الدفاع مستعداً للعمل وممارسة صلاحيات الوزير، إذا لزم الأمر"، دون أن يحدد ما إذا كان ذلك ضرورياً.

ويأتي دخول أوستن إلى المستشفى في وقت يشهد توترات شديدة في الشرق الأوسط مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس، ونفذت الولايات المتحدة أمس الأول الخميس ضربة أسفرت عن مقتل قائد في الحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد اتهمه الجيش بالتورط في هجمات على القوات الأمريكية، مما أثار غضب الحكومة العراقية.