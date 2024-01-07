ليست حكرًا على واشنطن فقط.. لماذا عاقبت الصين 5 شركات أمريكية؟

لم تعد أمريكا هي من تحتكر العقوبات إذ أعطت الدول الكبرى لنفسها مثل هذا الحق كما فعلت الصين ضد شركات أمريكية.

وبحسب صحف أمريكية وصينية، ستفرض الصين عقوبات على 5 شركات أمريكية للصناعات العسكرية رداً على مبيعات أسلحة لتايوان.

وستجمد أصول هذه الشركات وستمنع الأفراد والمؤسسات في الصين من التعامل معها.

وكانت الشركات الخمس هي "بي.إيه.إي سيستمز لاند اند أرمامنتس" و"ألاينت تيكسيستمز أوبريشنز" و"أيروفيرونمنت" و"فياسات" و"داتا لينك سولوشنس"

حول وقت العقوبات ، فهي تأتي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تايوان يوم 13 يناير، التي وصفتها الصين بأنها اختيار بين الحرب والسلام.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي على مبيعات معدات قيمتها 300 مليون دولار إلى تايوان.

وتعد الخطوة الصينية تأكيد لأمريكا أن تايوان خارج السيطرة الأمريكية وأنها ارض صينية ستعود لها أما طوعا أو بالقوة .