اعتبرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن التدخل الروسي والسيطرة على أراضي في أوكرانيا لا يشكل حملة لتدمير أوكرانيا وتفكيكها فحسب، بل إنه أيضا حرب الغرب، مشيرة إلى فشل غربي أمام روسيا.

وزعم جورج موناستيرياكوس في صحيفة ذا هيل أنه :سواء اعترفنا بذلك أم لا، فإن روسيا تنظر إلى الغرب ليس باعتباره "عدواً" بل باعتباره "العدو".

وذكر أنه ولسوء الحظ، فشل القادة الغربيون ووسائل الإعلام الغربية في شرح هذا الواقع بشكل كافٍ للعامة. وقد أدى هذا الفشل إلى تضخيم الحرب التي تشنها روسيا، وإثارة مشاعر مختلطة فيما يتعلق بدعم أوكرانيا في الغرب.

ولم يستطع الدعم الأمريكي ولا الغربي كله وقف روسيا وعدم اتباع لغة أخرى مع روسيا.