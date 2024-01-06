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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصف مليون قتـ.يل.. بريطانيا تعلن خسائر روسيا البشرية في حرب أوكرانيا

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت صواريخ أوكرانية موجهة فوق شبه جزيرة القرم اليوم السبت، وفق ماذكرت إذاعة فويس أوفق أمريكا.

وذكرت أيضًا أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت طائرات بدون طيار في سلسلة هجمات ليلة الجمعة فوق شبه جزيرة القرم والجزء الغربي من البحر الأسود.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد تعهد بضرب المزيد من الأهداف في شبه جزيرة القرم وداخل المناطق الحدودية الروسية هذا العام، مما أثار قلق الروس بينما يسعى الرئيس فلاديمير بوتين لإعادة انتخابه في مارس.

ودوت صفارات إنذار الغارات الجوية الجمعة في مدينة سيفاستوبول، أكبر مدن شبه جزيرة القرم. 
وتعطلت حركة المرور لليوم الثاني على جسر يربط شبه الجزيرة بمنطقة كراسنودار بجنوب روسيا. 
ويعد الجسر طريقا رئيسيا للإمدادات العسكرية الروسية.

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية، السبت، على موقع "إكس"، تويتر سابقا، إن خسائر روسيا اليومية في أوكرانيا ارتفعت بنحو 300 قتيل العام الماضي في حربها ضد أوكرانيا.

وذكرت إنه إذا استمرت الخسائر بالمعدل الحالي، وفقًا للوزارة، فإن روسيا في طريقها إلى "تكبد أكثر من نصف مليون قتيل وجريح في أوكرانيا" بحلول نهاية العام.

وبالمقارنة، قالت الوزارة، إن الاتحاد السوفييتي تكبد 70 ألف ضحية في أفغانستان بين عامي 1979 و1989.

 

وزارة الدفاع الروسية وزارة الدفاع البريطانية نصف مليون قتيل

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