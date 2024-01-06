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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تخوض حرب المسيرات مع أوكرانيا ب30 طائرة بدون طيار

مسيرات
مسيرات

تحضر روسيا لأن تكون رقما صعبا في صناعة المسيرات عالميا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام روسية.


تحضر  روسيا لإنتاج أكثر من 32 ألف طائرة مسيرة سنويا بحلول عام 2030.


كما تخطط لأن يمثل الإنتاج المحلي 70 بالمئة من السوق، على ما أعلن أندريه بيلوسوف النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي.

ونقلت وكالة تاس عن بيلوسوف قوله "من المخطط أن يصل حجم الإنتاج السنوي للمركبات الجوية غير المأهولة، باستثناء المسيرات التعليمية، إلى32500 وحدة.. هذا يزيد بثلاثة أمثال تقريبا على أحجام الإنتاج الحالية".

وأضاف "في الوقت نفسه، من المخطط أن تكون حصة الطائرات الروسية المسيرة 70 بالمئة من سوق هذا النوع من المسيرات".

وتخطط أوكرانيا  لإنتاج أكثرمن 11 ألف طائرة مسيرة هجومية متوسطة وبعيدة المدى في عام 2024.

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