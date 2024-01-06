أيرلندا ترفض دعوات تهجير الفلسطينيين من غزة

عبرت إيرلندا عن رفضها لدعوات تهجير الفلسطينيين في غزة المحاصرة إسرائيليا من قبل الاحتلال الصهيوني .

جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية الأيرلندي الذي رفض ما قاله وزراء الاحتلال في هذا الإطار خاصة وزير الأمن القومي الصهيوني ايتمار بن جفير وبتسئيل سموتريتش وزير المالية .



وذكر وزير الخارجية بان تصريحات وزراء إسرائيليين عن نقل الفلسطينيين من غزة مرفوضة وتبعث على الاحتقان.

وقبلها صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واعتبر أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال حرجا ولهذا قدمت فرنسا والأردن مساعدات عبر الجو للسكان هناك.

وذكرت وزيرة الخارجية الفرنسية انه ليس من حق إسرائيل أن تقرر مستقبل قطاع غزة.



واعتبرت وزيرة الخارجية الفرنسية أن دعوات تهجير الفلسطينيين غير مسؤولة وتبعدنا عن الحل وتتعارض مع مصالح إسرائيل.

واكدت وزيرة الخارجية الفرنسية أن العالم بحاجة للعودة إلى القانون الدولي واحترامه.



وسبق أن رفضت الإدارة الأمريكية دعوات الوزيرين المتطرفين في الاحتلال الصهيوني بن جفير وسموتريتش.