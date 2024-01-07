أكسيوس: إخفاء وزير الدفاع الأمريكي لمرضه عن الرئيس قد يكلفه منصبه

أدى إخفاء البنتاجون نبأ نقل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المستشفى تساؤلات كثيرة من قبل مراقبين قالوا إن الأمر يمثل خروجا عن القواعد.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن مضاعفات بعد إجراء طبي اختياري في الآونة الأخيرة، دفعت الوزير أوستن إلى دخول المستشفى.

واتهم كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ السيناتور روجر ويكر، الوزارة بالتقاعس في إبلاغ الكونجرس بمثل هذا الأمر وفقا للقانون.

وكشف موقع “أكسيوس” الأمريكي أن مشرعين من الحزب الجمهوري دعوا أوستن للإدلاء بشهادته، ملوحين بالإطاحة به، بسبب ما وصفه أحدهم بأنه انهيار خطير في الاتصالات.

وقال النائب الجمهوري عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب جيم بانكس: "إنه أمر مقلق للغاية. يبدو أن الرئيس لم يكن على علم بالأمر".

أزمة وزير الدفاع الأمريكي كارثية

واعتبر الأزمة بمثابة كارثة، مطالبا باستبداله بشخص يركز على جعل الجيش جاهزا للقتال والفوز بالحروب بدلاً من تعزيز القضايا السياسية لإدارة بايدن. لقد طفح الكيل".

ورأى مراقبون أن الأمر قد يكون ناجما عن تقصير كبير من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، وقد لا يكون مؤامرة من قبل البنتاجون للإضرار بإدارة بايدن لكن الأمر مقلق وقد يكلف وزير الدفاع منصبه.