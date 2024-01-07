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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الأمريكية تحذر الاحتلال من فشل كبير أمام حزب الله

حزب الله والاحتلال
حزب الله والاحتلال

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن تقييم مخابراتي أمريكي قلل من فرص نجاح الاحتلال في الحرب ضد لبنان.
وذكرت الصحيفة أن نجاح إسرائيل في حرب ضد حزب الله وسط القتال المستمر بغزة سيكون صعبا و ربما تفشل تل أبيب.
تابعت واشنطن بوست بان حديث إسرائيل عن توسيع الحرب لتشمل لبنان يثير قلق الولايات المتحدة وهو امر غير مرحب به.

اضافت واشنطن بوست  بان ارتفاع حدة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله أثار انتقادات من واشنطن التي ترفض هذا الأمر معتبرة إياه مسألة مقلقة.

ونقلت واشنطن بوست عن مسؤولين مطلعين قولهم ان الجيش الإسرائيلي الصهيوني ضرب مواقع للجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر.

 

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